Peña pretende acorralar a migrantes en Oaxaca y Chiapas con plan de ayuda: Solalinde

OAXACA, Oax. (apro).- Lo que el presidente Enrique Peña Nieto pretende con su plan “Estás en Tu Casa” “es acorralar, encerrar a los migrantes centroamericanos para que no salgan de Oaxaca y Chiapas, ofrece las perlas de la Virgen, está echando un rollote pero es pura demagogia”, afirmó el padre Alejandro Solalinde Guerra.

“No hay que creerle un ápice a este gobierno corrupto de Peña Nieto que sólo quiere quedar bien con su patrón que es Estados Unidos. Tarde se me hace y muy pesados todavía los días que faltan, por mi quisiera que ya se fuera Peña Nieto porque cada que pasa sigue haciendo un daño tremendo a México y sobre todo a las personas migrantes”, agregó.

Reforzó que a Peña Nieto “su futuro es la cárcel porque han cometido crímenes de lesa humanidad como Ayotzinapa y eso no se puede borrar y ahora les envió la gendarmería, mandó a los policías a echarles gases, es un violador de derechos humanos”.

Luego de aclarar que el desplazamiento forzado de miles de centroamericanos, principalmente del país de Honduras no es una caravana sino un éxodo, dijo que recomendar que lleguen a la frontera con Estados Unidos es “recomendarles que vayan al matadero”.

Es por ello que Solalinde Guerra recomienda que el éxodo llegue a la Ciudad de México donde ya lo esperan organizaciones de la sociedad civil solidarias, de la arquidiócesis y de las parroquias para darles la bienvenida.

Por lo pronto ya se acordó, dijo, que el éxodo de migrantes va a llegar a la Ciudad de México, precisamente a la basílica de la Virgen de Guadalupe y se van a instalar en la plaza Mariana o la plaza de las Américas para que después de que obtengan su papel de regularización migratoria puedan iniciar una nueva vida y encontrar trabajo.

Mientras tanto, el éxodo de migrantes se trasladará de Tapanatepec a Juchitán y de ahí a la Ciudad de México, aunque el albergue Hermanos en el Camino ya se encuentra lleno con los centroamericanos que se adelantaron.

Explicó que el movimiento pueblos sin fronteras esta acostumbrados a llevar caravanas que son acompañadas por activistas y van deteniéndose en diferentes lugares y organizaciones para realizar eventos solidarios hasta llegar a la Ciudad de México donde se entrevistas con senadores y diputados para luego llevarlos al norte porque siempre la ruta termina en Estados Unidos.

Sin embargo, “esta vez no puede ser así porque es un éxodo. No es una caravana es el comienzo de un pueblo que está huyendo, que está en exilio, que sale para sobrevivir de la violencia que gobiernos oligárquicos de Honduras que no han sabido detener a su pueblo ni el mismo cardenal Óscar Rodríguez Madariaga no ha hecho nada por los migrantes”.

Considera que “Honduras es un país desintegrado, ya ni siquiera es un estado fallido, es un territorio de inversión y los administradores se dicen gobernantes”.