La cancelación del NAIM tendrá implicaciones jurídicas, financieras y reputacionales: CCE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alzó inmediatamente la voz después de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la cancelación de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, con base en los resultados de la consulta ciudadana.

En rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, soltó:

“El mensaje que se da a la ciudadanía, a los mercados internacionales, a las empresas y a los inversionistas, es que no hay confianza de que los contratos firmados se cumplan y que los proyectos transexenales no tienen ninguna certeza de ser terminados”.

Castañón añadió que “esto afecta gravemente el prestigio de México en el mundo y a su potencial de atraer inversión nacional y extranjera, que se reflejan finalmente en empleos y oportunidades para las personas”.

Además, alertó, “puede tener consecuencias negativas para la economía del país, lo cual lamentablemente ya se refleja en la depreciación del peso hoy y en la caída de la Bolsa Mexicana (de Valores), en tendencia contraria a las demás bolsas del mundo. Esperamos que estos daños no sean mayores”.

Acompañado por los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), entre otros, Juan Pablo Castañón advirtió también que habrá “riesgos reputacionales” en perjuicio de México.

“La cancelación del NAIM tendrá implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas, pero especialmente, riesgos reputacionales en perjuicio de México y de futuros proyectos que requieren inversión nacional e internacional, como el Tren Maya. Perdemos, además, una oportunidad clara de detonar el desarrollo y la competitividad de México, generar más empleos y darle impulso a una de las zonas con más carencias del Estado de México”, agregó.

Para la cúpula empresarial, las herramientas como la consulta ciudadana deben garantizar imparcialidad, representatividad, credibilidad y transparencia, tanto del mecanismo como de los resultados.

Sin embargo, puntualizó que, durante este ejercicio, estos principios no se cumplieron.

Al respecto, el líder del CCE aseguró que “no hubo claridad y transparencia en su diseño, en la selección de los municipios, en la integración de las mesas y la vigilancia del ejercicio, en la falta de una mejor y mayor difusión, con imparcialidad, de los diversos análisis y posturas presentadas para ejercer una decisión informada. La consulta no debió ser vinculante, no dio garantías mínimas y no se circunscribió a la ley. Estas fallas no fueron menores. No se puede construir la democracia, sin respeto a la ley”.

Santa Lucía, sin claridad

Sobre el proyecto de Santa Lucía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reclamó que es muy poco lo que se conoce.

“¿Dónde y cuándo tendremos acceso a los estudios de operación, impacto ambiental y social, de desarrollo e infraestructura, así como de viabilidad? ¿Cómo se va a resolver la movilidad para conexiones entre Santa Lucía y el actual aeropuerto? ¿Cómo se garantizará la seguridad de los pasajeros? Consideramos urgente su presentación, análisis y discusión”, cuestionó la iniciativa privada.

No quedó ahí. El CCE recordó que de igual manera, se ha dicho que se respetarán los contratos y se respaldarán las inversiones realizadas en Texcoco.

Sin embargo, enfatizó que hace falta claridad sobre cuáles serán los mecanismos para hacerlo, cuál será su instrumentación y qué pasará con lo invertido hasta ahora y con las 45 mil familias mexicanas que hoy dependen de un empleo en la obra del NAIM.

“Son cientos de miles de mexicanos que perderán su fuente de ingresos”, alertó.