Consulta no fue legal; Texcoco es la opción correcta: AmCham y Concamin 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La American Chamber of Commerce of México (Amcham) aseguró que la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, vulnera la certeza jurídica de las inversiones, nacionales y extranjeras, y el uso de mecanismos de consulta no regulados como fundamento para decisiones de Estado.

En un comunicado, el organismo que agrupa a mil 450 empresas en el país y que representan 21% del PIB nacional, agregó que es “preocupante la afectación al Estado de Derecho y la falta de legalidad en que incurren el proceso de consulta ciudadana y la decisión de cancelar el NAICM en Texcoco”.

Y acotó: “Los mexicanos ejercimos nuestro derecho al voto el pasado 1 de julio, la elección fue el resultado de un ejercicio democrático y apegado a derecho; por el contrario, la llamada consulta ciudadana no constituye un instrumento legal en los términos de la Ley Federal de Consulta Popular, no cuenta con la representatividad necesaria y, por lo tanto, no refleja la voluntad de los mexicanos”.

La Amcham señaló que polarizar a la sociedad mexicana en torno a una decisión que debe ser técnica y no política, no contribuye a generar las condiciones de unidad y de confianza que se requieren para afrontar los retos sociales y económicos que México tiene pendientes.

“Los integrantes de la comunidad de Amcham, confiamos en que el nuevo gobierno asuma su mandato con la mayor responsabilidad, con una visión de Estado y de largo plazo, que promueva el desarrollo social y económico de México”, señaló el organismo empresarial.

Texcoco, la opción correcta: Concamin

Por separado, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) aseguró que su posición no es una necedad, ni es la defensa de interés individual alguno.

“Nuestra posición está alineada y resulta del análisis de los abundantes argumentos y datos técnicos que se han puesto sobre la mesa a lo largo de los últimos meses. Con base en ello, y desde luego tomando en cuenta el avance en la obra de Texcoco y la expectativa que se ha formado en los mercados, nos parece claro que esa es la opción correcta”.

También coincidió en que el carácter vinculatorio que se ha atribuido a la consulta -que concluyó el domingo 28-, no es correcto porque “dadas las muy entendibles circunstancias, no se trató́ de un procedimiento legal; por lo tanto, es importante como instrumento para conocer una primera opinión ciudadana, pero sus resultados no pueden ser mandatorios”.