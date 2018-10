Noé Castañón jura como senador pese a acusación de violencia familiar (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Senado de la República tomó protesta este martes al senador electo Noé Castañón, sobre quien pesan acusaciones de violencia familiar.

A la sesión acudió su exesposa, Mayté López, quien lo denunció por violencia familiar al arrebatarle a sus hijos. Desde temprano, la mujer expuso su inconformidad y solicitó el apoyo de los legisladores. También buscó una audiencia con su anterior pareja para llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos.

Mayté López aseguró que el fuero constitucional dará al priista una mayor ventaja en la disputa legal, y podría impedir que vea a sus hijos por seis años más.

“Él tiene la ventaja legal y yo quedo en desventaja siendo una ciudadana normal, que me he estado apegando a la ley, y no me ha favorecido en nada, además de ser mujer”, dijo.

También te recomendamos TEPJF ordena al Senado tome protesta a Noé Castañón, señalado por violencia familiar

Algunas senadoras inconformes por la toma de posesión de Noé Castañón formaron una valla y mostraron una gran manta con la leyenda: “No más violencia contra las mujeres”.

La senadora Martha Lucía Mícher criticó que el Tribunal Electoral no resolviera desde el ámbito de la ética en el juicio de protección de derechos políticos que interpuso Noé Castañón, con el fin de negarle el derecho de rendir protesta como senador.