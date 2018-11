Maki Onishi, Neville Brody y Marna Burnell en el Congreso Internacional de Diseño

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- El Teatro del Estado de esta ciudad ha sido la sede principal del Congreso Internacional de Diseño (CID) 2018, mismo que ha realizado conferencias y charlas con artistas y diseñadores de talla nacional e internacional cuya audiencia estudiantil, tanto de esta ciudad como de otras partes del país han gozado de este encuentro.

Como publicó previamente el semanario Proceso, el CID es “la capital” del diseño en estas fechas, pues cada día, desde le pasado 31 de octubre ha presentado a grandes figuras en torno a esta materia en su programación.

Hoy tocó el turno a tres profesionales muy distintos entre sí, tanto en oficios como personalidades:

Maki Onishi, arquitecta y una de las jóvenes promesas japonesas con su estudio Onishi + Hyakuda Arquitecture; el inglés Neville Brody, tipógrafo especializado en diseño digital, y fundador de la agencia creativa Brody Associates; y la mexicano-canadiense Marna Burnell, diseñadora y profesora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

En el caso de Onishi, con su frescura y peculiar acento japonés caracterizado por la simpleza, eficiencia y pulcritud en el trabajo presentó el tema “Diseño arquitectónico. Estructuras narrativas”, desde el cual mostró sus últimos proyectos Satoumi Sation, Hut and Tower House, Home for all (2013), Good Job! (2016), y el más reciente que trabaja en el Campus universitario de la ciudad de Kyoto, Japón. Si bien todos han sido en su país natal, la constante en su trabajo es el tópico social, es decir el diseño arquitectónico para la comunidad, sea para un centro artístico, cultural, una casa-hogar para niños o una comunidad universitaria, su último proyecto y el cual le tomará unos seis años de trabajo.

El ejemplo perfecto de su labor hacia la comunidad es su estudio, un espacio de cerca de 30 metros cuadrados con una fachada completamente abierta (literal, sin puertas), en la que labora con su colega Yuki Hyakuda.

“En Japón, en Kyoto, las calles son muy importantes porque es donde se desarrolla todo y donde la gente se ve y se encuentra, a veces las calles se convierten en plazas o mercado, pero jamás dejan de ser calles, el lugar de reunión por excelencia son estas, y me encanta que sea así, no me gusta que los coches las tomen”, comentó.

La segunda conferencia fue la de Neville Brody, cuya alegría se vio desde el primer momento, llegó con un disfraz de calaca, “porque sé que es Día de Muertos” dijo, y continuó una presentación en la que dio cabida al anti-diseño, mostrando imágenes de un proyecto en donde recordó la importancia de lo contrario.

Mientras que Marna Burnell presentó el tema “Plástica y causa social. Cinderfuckinella.”, una reflexión sobre la prostitución y la pornografía, que nació de una experiencia con diversas mujeres a lo largo de varios años. Su trabajo que cuestiona la convergencia del arte con el diseño, para tratar de mostrar los mitos y experiencias de los hombres y mujeres que trabajan en estos oficios, culminó con un ejercicio con la audiencia que mezclaba lo real con lo ficticio.

“Con el trabajo que he realizado me di cuenta, que lo único que me diferencia de estas mujeres y su oficio sólo son las circunstancias en las que crecimos”, comentó.

Al CID 2018 le queda un día más de programación 3 de noviembre