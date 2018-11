Luz Casal esplende en su retorno a los escenarios mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Luz Casal no defraudó a quienes aguardaron seis años para presenciar su retorno a los escenarios de la Ciudad de México y regaló una velada memorable en la que presentó gran parte de “Que corra el aire”, su último trabajo discográfico, al igual que éxitos de su amplio repertorio que lo mismo abarca del rock al bolero, pasando por la morna caboverdiana.

Bastaron los primeros acordes del tema que nombra su disco para encender los ánimos de la audiencia que, rápidamente olvidó el frío experimentado al exterior del Teatro Metropólitan, un escenario ya familiar para Casal, para concentrarse, durante la primera parte del concierto, con temas recientes como “Miénteme al oído” y “Días prestados”.

La cantante y compositora española visitó México el pasado fin de semana para ofrecer dos conciertos en Cancún y la Ciudad de México como parte de su gira “Que corra el aire”, que antes de que concluya el año la llevará a distintos puntos de España, Serbia y también a Estrasburgo, Francia.

“¿Por qué el ánimo? Porque ustedes que aman, o que no le tienen miedo a la muerte, como a mí me pasa. Lucas no está presente, pero cada noche que dedicamos esta canción a su memoria es como si estuviera”, explicó antes de interpretar su cuarto tema y las vivencias de tres mujeres con relación a Lucas.

La segunda parte del concierto mostró a una Luz Casal más rockera.

“Muchas gracias por acogerme cada vez que he llegado a esta ciudad, de la manera más cariñosa, que habéis podido”, dijo tímida para posteriormente interpretar “Entre mis recuerdos”.

Llegó el momento del bolero y Casal complació con los temas “Cenizas” e “Historia de un amor”, para regalar nuevas sorpresas en la última parte del concierto.

“Nunca había cantado en gallego. Fue por la invitación de Carlos Nuñez y el acompañamiento en la guitarra de Ry Cooder”, comentó antes de interpretar los versos de Rosalía de Castro plasmados en el tema “Negra sombra”. “Os recomiendo que leáis su poesía”.

Antes de cerrar la velada, la gallega criada en Asturias aprovechó para presentar a Josep Baldomá al piano a Jorge Ojea y Borja Montenegro en las guitarras, al igual que a Peter Oteo al bajo y Tino di Geraldo a la batería.

Casal se dio tiempo para conversar con Apro sobre su sentir respecto al ámbito musical y el entorno sociopolítico. Sobre este último consideró:

“La percepción que yo tengo en líneas generales es que estamos como confundidos. Es como si grandes colectivos hicieran cosas que no tienen racionalmente mucha explicación… Desde mi punto de vista hay una necesidad excesiva por cambiar las cosas: lo que te gustaba ayer, hoy lo detestas y te gusta otra cosa aparentemente más novedosa, aunque no necesariamente lo sea”.

Tras meditarlo unos segundos continúa su idea.

“En general pasa un poco así y mucho descontento en cosas y en países en los que, comparativamente en relación con otros las cosas no son tan malas. Es mi percepción por eso hice la canción ‘Tanto ruido’, tenía, y sigo teniendo esa sensación de hay demasiado ruido, no sonido. Entiendo que la gente como no podía ser de otra manera, alce su voz, para pedir mejoras en su vida, para mejorar colectivamente, pero hay reacciones raras, de repente crees que avanzamos cuando verdaderamente retrocedemos”.

La propia cantautora reconoce que, al momento de emprender cada proyecto discográfico y posteriormente la gira, gusta de tomar el tiempo necesario para seleccionar aquellos temas que reflejan su momento actual. Ahora irradia optimismo.

“Sí, es verdad que hay una actitud y esa forma parte de mi manera de ser, de mi personalidad, que es ver siempre el vaso medio lleno. Entonces, no me desespero. No tengo ciertas sensaciones como ansiedad y tal porque las cosas no funcionan como a mí me gustan. A veces aprender lecciones de cosas y de momentos que no son los más adecuados, los que más deseas, pero aun así tienes la recompensa de que aprendes algo”. Dice quien a finales de abril tuvo que sobreponerse a la muerte de su madre.

El 11 de noviembre Casal cumplirá 60 años y adelanta que será “un día un poquito distinto, pero no excesivamente distinto”, puesto que aún le queda mucho que aprender en el ámbito musical y personal.

“No sabes cómo detesto que alguien me hable de un compositor y que no lo conozca, me produce muchísimo coraje. Entonces en ese sentido es un camino casi infinito”, confiesa.

En esa senda del conocimiento, la gallega muestra una gran actividad en Instagram donde últimamente comporte las portadas de aquellos libros que le han aportado algo. Pero no rinde explicación alguna, simplemente consigna aquello que quiere compartir con sus seguidores en ese instante.

Entre los múltiples reconocimientos que ha recibido la cantante se encuentran el Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2013 y la Medalla de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2009.

Su Festival de la Luz ya es toda una tradición en Boimorto, su ciudad natal, puesto que no sólo conjunta cultura y agroturismo, sino que el importe de todas las entradas es donado a alguna fundación o instituto para ahondar en la investigación científica o tender una mano solidaria.

Sobre los dos episodios de cáncer de mama que superó en 2007 y 2009 cuenta:

“Yo hablo con toda la franqueza posible de los dos episodios de la enfermedad y no vivo el día a día pensando en ello. Pero no dudo ni un segundo en hablar de ello si la gente me pregunta”.

“Lo que hago es dar mi opinión desde mi experiencia. Recomendarle a la gente que se haga sus revisiones como una cosa fundamental que evita muchos problemas. Decirle a la gente que tiene que tener una buena alimentación y en el caso particular de las mujeres no fumar y hacer ejercicio. Creo que son consejos básicos, importantes y para mí no resulta ninguna carga extra. Siempre digo que en estos casos los miedos hay que aparcarlos y apartarlos lo más lejos posible y hay que hablarlo con toda la franqueza posible”, comparte Casal.

Su último concierto de este 2018 será en el WiZink Center de Madrid el 16 de diciembre. En 2019 la gira proseguirá y podría estar de vuelta en más ciudades mexicanas.