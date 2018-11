AMLO llama “amarillista” a Proceso; la libertad implica mensajes de ida y vuelta, dice (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, calificó hoy la más reciente edición de la revista Proceso de “amarillista y sensacionalista”, se dolió de dos imágenes incorporadas por la publicación que a su juicio los hacen ver “decrépito y chocheando” y luego reivindicó su respeto a la libertad de expresión.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, López Obrador aludió, sin invocar el nombre del semanario, a la “polémica” desatada el fin de semana por portada de la edición 2192 del semanario, donde aparece su rostro con el antetítulo “AMLO se aísla” y el título “El fantasma del fracaso”.

“Una revista sacó una foto, no sólo la de la portada, sino también al interior, donde aparezco así, decrépito, chocheando, y el título de la portada, dice que estoy solo y que se avizora el fracaso. Muy sensacionalista, amarillista la revista, pero es normal… Así es la libertad, así es la democracia, es pluralidad, es libertad de expresión, no es pensamiento único y yo no aspiro a ser un dictador. Yo aspiro a representar una república democrática”, dijo.

A menos de un mes de que asuma como presidente de la república, López Obrador reiteró que aspira a ser uno de los mejores presidentes de la historia y abordó la agenda de cambios como la entrada en vigor de las nuevas disposiciones administrativas que reducen el salario presidencial en un 60%, y con ello las percepciones de los servidores públicos federales, así como la suspensión de las pensiones a expresidentes.

También se refirió a la eliminación de la inmunidad presidencial que abre la posibilidad de que sea juzgado, así como otras ofertas de campaña que revindicó, tales como no vivir en Los Pinos y convertir ese espacio en un centro cultural; dejar de ser cuidado por el Estado Mayor Presidencial y eliminar partidas de protocolo.

Casi al finalizar su mensaje, el presidente electo dijo que no habrá primera dama y que, Beatriz Gutiérrez Muller, su esposa, se dedicará a sus actividades de investigación académica como hasta ahora.

Como parte de la polémica por la portada del semanario, Beatriz Gutiérrez Muller, descalificó la publicación lo que devino en un intercambio vía Twitter con el director, Rafael Rodríguez Castañeda.

Sin entrar en detalles, López Obrador expuso:

“Es una mujer con criterio, hay discrepancias, pero bueno, somos libres y la libertad implica mensajes de ida y vuelta, porque se habla mucho de la libertad de expresión y se niega la posibilidad de la réplica.

“Quisieran estarnos cuestionando y que nos quedáramos callados. No. No va a ser así, tenemos que debatir, de manea respetuosa, pero tiene que haber diálogo, circular, y libertades plenas y para todos: para el que critica en los medios y el que es criticado que tenga el derecho a la réplica y voy a ejercer siempre ese derecho, y que nadie se sienta ofendido, lo voy a hacer siempre de forma respetuosa”, advirtió.