En diversas etapas he valorado dejar a la selección mexicana: “Chicharito”

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Sin revelar los motivos, el delantero Javier “Chicharito” Hernández dijo que ha pasado por su cabeza dejar a la selección nacional.

“Sí, claro que sí. En todas las etapas ha habido pensamientos de no ir a la selección”, dijo Hernández. Y enseguida agregó: “se los expreso, y que la gente me juzgue como me quiera juzgar”.

Hernández, quien no ha vuelto a ser considerado en una convocatoria del representativo tricolor tras el Mundial Rusia 2018, no detalló las causas de sus intenciones en una entrevista presentada por la cadena Televisa.

El actual jugador del West Ham, de la Liga Premier inglesa, es el máximo anotador de la selección nacional de todos los tiempos, con un total de 50 goles.

Desde que terminó el Mundial de Rusia, la selección de México ha disputado cuatro partidos, producto de dos fechas FIFA -realizadas en septiembre y octubre pasado- y en los próximos días el entrenador interino Ricardo “Tuca” Ferretti dará a conocer la lista de jugadores designados para afrontar los dos compromisos contraídos con su similar de Argentina, en lo que será el cierre de juegos de 2018 para el equipo tricolor.

Javier Hernández dijo también que “no estoy buscando valoración. Va a sonar muy feo; me da igual. Sé que esa gente que me admira, me sigue y desea buenas cosas. A esa gente, de todo corazón, gracias. Gracias por darle esa importancia a mi vida y desear que me vaya muy bien. También a los que me echan mucho ‘hate’, gracias. ¡Qué chingón que tenga tanta importancia en su vida! A mí, la verdad, la gente que no me cae bien, que no la admiro, ni los sigo ni los pelo, ni les hablo, ni les echo mala energía. Nada”.

De igual manera, el delantero relató un pasaje de su vida personal, cuando a la distancia podría parecer que lo tenía todo:

“Más que cambiar y dejar que hacer, más bien estoy sumando. Un momento que no había compartido en cámaras fue que tenía todo y no tenía nada. Eso no quiere decir que no era feliz. Llegó un momento que tenía una familia espectacular, tenía un futuro espectacular en tema de pareja, tenía amigos, tenía futbol, tengo dinero. Todo lo que mi cultura me dijo: ‘lógralo’, ya lo logré. A mí nadie me enseñó a decir: ‘ya lo logré, ¿ahora qué?’”.