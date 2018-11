Chihuahua presenta recurso de reclamación por controversia de Peña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Consejería Jurídica del gobierno de Chihuahua presentó esta tarde el recurso de reclamación en contra de la admisión de la controversia presentada por el presidente Enrique Peña Nieto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que no sea investigado por actos de corrupción por el gobierno estatal.

Ello, luego de que el pasado 29 de octubre el ministro Eduardo Medina Mora admitió el recurso que protegería a Peña, sus funcionarios y exfuncionarios de la actual administración federal.

De acuerdo con el consejero jurídico del gobierno de Javier Corral, Jorge Cortés Espinoza, con la reclamación buscan que se deseche la controversia por improcedente.

Con la admisión del amparo, apuntó, se otorgó a Peña Nieto la suspensión definitiva contra cualquier investigación o acto legal que pretenda promover el gobierno de Chihuahua contra él o su gabinete, durante y después de su gestión.

Anteriormente Espinoza Cortés informó que solicitarán al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que una vez que entre en funciones se desista de esa medida.

En la promoción de la controversia constitucional, el consejero jurídico de la presidencia de la República, Misha Leonel Granados Fernández, solicitó el recurso “contra las investigaciones, averiguaciones previas, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación, solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales”, que tengan relación directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el ministro que decidió admitir la controversia, es procedente porque hay antecedentes donde se plantea la invasión del gobierno de Chihuahua a la esfera del gobierno federal, por lo que, explicó, la admisión no prejuzga si lo demandado es o no inconstitucional. De igual manera, detalló que no se conoce qué funcionarios podrían ser investigados, información que podría conocerse cuando la SCJN reciba las constancias.

Si no se le otorga la suspensión a Peña Nieto y sus funcionarios podría generarse una situación grave de impunidad generalizada, ya que no hay certeza sobre los fiscales y jueces que podrían ser competentes en los casos presuntamente investigados, destaca el documento de admisión del recurso.

La medida cautelar otorgada por el ministro suspende las investigaciones y procesos hasta que la SCJN determine si las conductas delictivas que buscan investigar deben ser conocidas por las autoridades federales o locales.