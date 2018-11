Cults regresa a la CDMX para presentar “Offering”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El indie pop de Cults llegará a la Ciudad de México este 7 de noviembre.

Cuatro años tuvieron que pasar desde su último material discográfico para que este conjunto formado en 2010 sacara un disco nuevo, tiempo durante el cual se dedicaron a reunir ideas para la creación de este nuevo material: “Offering” (2017).

Se trata del tercer álbum de estudio de la agrupación la banda originaria de New York, Estados Unidos, conformada por Madeline Follin y Brian Oblivion, con el cual buscan alcanzar la aceptación del público, como sucedió con su disco homónimo (2011) y Stactic (2013), y tras haber terminado su relación amorosa, los músicos decidieron llevar adelante su proyecto y seguir creando música con destellos de melancolía.

Cults vive un momento de evolución musical, entre la mezcla de compases de guitarra, secuencias electrónicas y la batería, que con su ritmo, nos transporta a la época retro de los años 60.

El reciente material contiene 11 tracks: Offering, una canción tranquila, llena de sintetizadores y que parece un viaje al espacio. I Took Your Picture, totalmente contrastante con la entrada del disco, con un ritmo muy bailable y tintes de colores eléctricos. Whit My Eyes Closed, uno de los sencillos lanzados el año pasado, compuesta por una letra muy tranquila, en la cual, las notas musicales nos transportan a la tristeza.

Recovery, Right Words, Good Religion y Natural State, con una escencia muy marcada de notas de guitarra arpegiadas que se desplazan sin parar entre los coros. Nothing Is Written, tiene un inicio tan electrónico que genera en nuestros sentidos un sube y baja al ritmo de la canción. Talk in Circles, contiene un cierre de batería dramático, expresa sentimientos cuando las baquetas pasan por la tarola, los platillos y combinan de forma precisa con la voz de Madeline Follin.

Clear From Far Away, rompe el contraste de todos los tracks anteriores, alegre, destellos de electricidad, teclado y con un coro que podría adherirse a nuestra cabeza por horas. Gilded Lily, cierra este tercer álbum de estudio con una mezcla de paz y explosión. Además de que abre la puerta a esa espera de la creación de un nuevo álbum donde Cults suene más experimental.

La forma de hacer pop de Cults es especial, toques psicodélicos y espaciales, saltos de bajo, cautivador, canciones cargadas de un toque retro y una mezcla de tonos oscuros y suaves. Además de letras llenas de nostalgia, que se mezclan con todos los instrumentos.

Esta banda ya ha visitado en dos ocasiones nuestro país. La primera en un Festival Corona Capital y la otra en un House Of Vans y El Foro Indie Rocks el próximo miércoles será la sede de la presentación de Madeline y Brian, a quienes los críticos musicales les han dado un estandarte musical para demostrar la evolución de su música.