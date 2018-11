El Senado aprobará antes de diciembre la ley que despenaliza la producción, uso y consumo de mariguana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora y exministra Olga Sánchez Cordero presentó la iniciativa de la Ley General que Regula y Controla el Uso de la Cannabis, un ordenamiento nuevo de más de 70 artículos que despenaliza el consumo y la portación de hasta 30 gramos de mariguana y crea el Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis, órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Salud que “regulará y controlará toda la cadena productiva” de esta planta.

La nueva ley también plantea la misma regulación para el consumo de tabaco en lugares públicos y no en sitios cerrados. Prohíbe conducir bajo el efecto de la droga, así como vender o promover el consumo entre menores de edad, y la producción de la mariguana fuera de la normativa, el control y la regulación del Estado.

En conferencia de prensa, la futura secretaria de Gobernación especificó que la nueva norma plantea la liberación “de muchísimos jóvenes que están presos por posesión de mariguana y que están privados de su libertad”.

El artículo 10 de la iniciativa destaca la prohibición para “el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos de cannabis para uso adulto a menores de edad, así como emplear a menores de edad en actividades de comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos de cannabis”.

En el artículo 12 queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis para consumo personal en propiedad privada “siempre y cuando la producción no sobrepase los 480 gramos por año y las personas hayan registrado sus plantas ante el Instituto” en un padrón que será mantenido en privado.

Al presentar su iniciativa, Sánchez Cordero subrayó que se trata de “un paso enorme” y un “parteaguas” en la política mexicana de lucha contra las drogas, y “queremos avanzar porque será una gran oportunidad para la pacificación del país”.

“Es un paso, también, que se da para que no tengamos tantos homicidios dolosos, para combatir el crimen organizado, y desde luego tenemos un problema muy serio de violencia, de desapariciones”.

Añadió: “No queremos más muertos, sin importar que sean policías, militares, narcotraficantes; no queremos más víctimas colaterales, no queremos familias enlutadas, no queremos más sangre que ensucie nuestra patria cuando lo pudimos prever”, sentenció Sánchez Codero, en tribuna.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que tiene el apoyo de cuatro de las siete bancadas para que esta iniciativa sea discutida y aprobada antes de diciembre de este año.

“En el caso de esta iniciativa, se abre un espacio para discutir sobre las sanciones y sobre los Impuestos Económicos de Productos y Servicios (IEPS) que se discutirán para este nuevo modelo”, afirmó Monreal.

De igual manera, indicó que estudian el modelo de otros países, como Canadá, donde los impuestos varían entre 8 y 15%.

Y Sánchez Cordero aclaró que disminuyeron la propuesta original de despenalizar el consumo y posesión de 40 a 30 gramos porque se tomó como base la experiencia internacional, especialmente la de Canadá.

Aún faltará incorporar las observaciones de la Comisión federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dependiente de la Secretaría de Salud, así como las reformas a la Ley General de Salud.