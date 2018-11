Michelle Obama: “no perdonaré a Trump”; éste responde: “no perdonaré a Barack”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Michelle Obama y el presidente estadunidense Donald Trump protagonizan un inusualmente rudo enfrentamiento público a raíz de la próxima publicación de las memorias de la exprimera dama estadunidense.

El periódico The Washington Post publicó este viernes extractos del libro autobiográfico “Becoming”, en el que Michelle Obama expresa su desprecio por Trump, a quien dice que no perdonará por haber puesto en riesgo la seguridad de su familia al promover la teoría de que su esposo Barack nació en Kenia y no en Hawái.

“Su intolerancia y xenofobia apenas se ocultaban, pero también era peligroso, deliberadamente destinado a agitar a locos (…) ¿Qué pasaría si alguien con mente inestable cargara un arma y se dirigiera a Washington? ¿Y si esa persona fuera a buscar a nuestras hijas? Donald Trump, con sus insinuaciones ruidosas e imprudentes, estaba poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Y por esto nunca lo perdonaría”, dice Michelle Obama en el extracto del libro.

Horas después de la publicación, Trump respondió a Michelle arremetiendo contra su antecesor, a quien “no perdonará” por su trato al ejército estadunidense.

“Le pagaron mucho (a Michelle Obama) por escribir un libro y siempre insisten en que haya una controversia. Bueno, te devolveré un poco de controversia. Nunca perdonaré (al expresidente Obama) lo que le hizo a nuestro ejército de Estados Unidos al no financiarlo adecuadamente. Lo dejó cansado, viejo y agotado”, dijo Trump a reporteros en la Casa Blanca, en una conferencia difundida por la televisión estadunidense.

“Entré y tuve que arreglarlo y estoy en el proceso de gastar enormes cantidades de dinero, así que nunca perdonaré por lo que le hizo a nuestro ejército”, dijo Trump, quien prometió detallar más sus acusaciones en el futuro.

Señalando a los reporteros, aseveró que lo que Obama supuestamente hizo al ejército “provocó que este país fuera muy peligroso para usted, para usted y para usted”.

El adelanto del libro “Becoming” también llamó la atención por la revelación de Michelle Obama de que recurrió al método de fertilización in vitro para embarazarse de sus hijas Malia y Sasha, al que optaron luego de que sufriera un aborto espontáneo.