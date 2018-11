Vine a Campeche a descansar y a revisar textos para el inicio de gobierno… nada de bodas: AMLO

CAMPECHE, Camp. (apro).- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que la política exterior de su gobierno “se va a sostener en la amistad con todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo; no nos vamos a pelear con ningún gobierno”.

En atropellada entrevista en el aeropuerto de esta ciudad, a la que sorpresivamente llegó esta noche en visita no oficial, recordó que para su toma de protesta ya fueron invitados “todos los gobiernos del mundo”, y con ello el mensaje que manda es de “neutralidad”.

“Es un buen mensaje: la neutralidad; para qué vamos a estarnos metiendo en asuntos de otros países. Hay un principio en la política exterior de México, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos”, resaltó.

“Nosotros no nos metemos en la vida interna de otras naciones porque no queremos que otros gobiernos se metan en los asuntos internos de los mexicanos”, respondió cuando se le preguntó por la oleada de migrantes centroamericanos que están ingresando por territorio mexicano en su afán de llegar a Estados Unidos.

López Obrador, sobre quien se especuló que vino a Campeche para asistir a la supuesta boda de uno de sus hijos, que presuntamente se celebraría en la hacienda Uayamón, un exclusivo hotel del exbanquero Roberto Hernández, con quien está enemistado, aclaró:

“Vengo a estar dos días en Campeche con mi familia. Vamos a estar de descanso dos días; de descanso es un decir, voy a escribir, revisar unos textos para la preparación del inicio de gobierno, y estimo estar aquí en Campeche”.

Añadió: “Vamos a estar muy cerca de aquí de Campeche hospedados y estoy seguro que tendremos tranquilidad”.

Luego aseguró que no iría a Uayamón ni venía a la boda da ninguno de sus hijos.

A la pregunta de un reportero sobre los planes para Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen, donde se instalará la dirección general, pese a que la zona está declarada Área Natural Protegida de Flora y Fauna, el presidente electo respondió socarrón: “¡Apenas te das cuenta! ¡Llevan 30 años extrayendo petróleo ahí, el petróleo de Campeche!”.

Asimismo, mencionó que todos los proyectos serán consultados con la ciudadanía, porque “así es la democracia, y es lo que muchos no quieren entender”.

“Ya no es el tiempo de la imposición, lo que sucede es que no quieren algunos aceptar la nueva realidad, no quieren que se consulte a la ciudadanía”, soltó. Y recalcó que las futuras consultas serán como la que se hizo en el caso del aeropuerto capitalino.

“Igual el mismo procedimiento, y si la gente dice no, no, pero la gente va a decir que sí”.