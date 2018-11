Tiran a la basura cobijas utilizadas por migrantes en Querétaro

QUERÉTARO, Qro., (proceso.com.mx).- Empleados del gobierno municipal realizaron un operativo para enviar a un confinamiento las colchonetas, cobijas nuevas y ropa con la que tuvieron contacto las personas migrantes en el espacio improvisado donde durmieron.

Varios empleados municipales fueron instruidos para usar guantes y tapabocas para recoger las cobijas nuevas que los migrantes no pudieron llevarse, debido a lo complicado que les resulta ir a pie y además cargarlas.

Mientras trasladaban de una camioneta a un camión algunas de las colchonetas y cobijas nuevas, además de prendas donadas por la gente, uno de los empleados comentó que la indicación fue tirar todo a la basura.

— ¿Y todo eso qué le van a hacer?

— A la basura, respondió.

— ¿A la basura?, se le insistió.

— Sí. No sabemos de qué puede estar contaminado.

En el camión se veían colchonetas donde las personas migrantes se recostaron una noche, así como algunas de las cobijas nuevas que un día antes personal del DIF Estatal les proporcionó y que algunos optaron por no llevarse.

Video: Eric Pacheco

“Todos ellos traen un tema de que no pueden cargar demasiadas cosas, entonces no se los van a estar llevando”, dijo el viernes pasado el director del DIF, Juan Pablo Rangel Contreras, sobre llevarles ropa o zapatos.

Sin embargo, el gobernador dispuso regalarles cobijas, mismas que la mayoría sí se llevó, pero no todas las personas lo hicieron y varias de las prendas se quedaron en las inmediaciones del estadio Corregidora.

En el operativo de este domingo, un hombre que ordenaba a los empleados qué hacer con las cobijas nuevas, colchonetas y ropa donada, agregó que todo estaba siendo llevado a un confinamiento, porque incluso soltó que podían estar “infectadas”.

¿Dónde queda ese confinamiento?

— Adelante del tiradero de Mompaní, ahí se está confinando todo esto.

— Van a venir más migrantes, ¿verdad?

— No sabemos. No sabemos, no sabríamos decirle.

— Pasaron 5 mil y son en total 17 mil, vienen otras caravanas, ¿se les van a dar más cobijas?

— No sabemos. Todo lo que se les está dando es nuevo, todo es limpio y nuevo, pero no sabría decirle si vienen o no más gente. No sabría.

— ¿El temor es que pudiera estar contaminado o cómo?

— Pudiera estar con infección, contaminado, no se sabe, por eso son órdenes de la Secretaría de Salud, que se lleve a confinar todo.

En el lugar también el personal de servicios municipales dispuso de un camión con mangueras que arrojaban agua a presión, para lavar la plancha de concreto donde las personas migrantes se recostaron.

En total, el gobierno estatal reportó el paso de cerca de 5 mil 125 personas migrantes durante el sábado y otras 760 el viernes.

Sin embargo, hay otros grupos que migran de manera masiva y que probablemente también pasen por Querétaro.

Las autoridades intentaron frenar la movilización masiva de migrantes en albergues de San Juan del Río, lo que habría evitado su paso por la ciudad de Querétaro.

Cuando los migrantes comenzaron a llegar al centro de la ciudad, en el área verde conocida como Alameda “Hidalgo”, optaron por cerrar las puertas de este lugar y moverlos en camiones a las inmediaciones del estadio Corregidora, donde pernoctaron.