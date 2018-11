Demócratas evalúan reabrir T-MEC; Pelosi pide a México reforma laboral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La futura nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes estadunidense ha dejado entrever la posibilidad de exigir la reapertura de las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), cerradas por el presidente Donald Trump antes de las pasadas elecciones legislativas.

Una nota de The New York Times refiere declaraciones de Nancy Pelosi, quien aspira a ser de nueva cuenta la lideresa de la mayoría demócrata en la Cámara baja, formuladas días antes de los comicios, y en las que expresa sus reservas de que el acuerdo firmado sólo sea un cambio de nombre del antiguo Tratado de Libre Comercio.

“México tiene que aprobar una ley sobre derechos laborales, lo que todavía no ha sucedido y eso es un predicamento de este acuerdo. Lo más importante de todo son las disposiciones de aplicación en términos de trabajo y medio ambiente”, declaró Pelosi, según el NYT.

“Trump hizo que pareciera que éste fue un trato cerrado, pero queda un largo camino por recorrer”, dijo a su vez el representante Bill Pascrell, demócrata de Nueva Jersey, que según el rotativo neoyorquino probablemente será nombrado presidente del Subcomité de Comercio de la Cámara.

Según la nota firmada por Glenn Thrush, la nueva mayoría demócrata estaría tentada a condicionar la ratificación del nuevo tratado trinacional a cambio de obtener más protecciones para los trabajadores estadunidenses. Esto implicaría una reapertura de las negociaciones con México, una posibilidad descartada públicamente por los funcionarios involucrados en la concreción del T-MEC.

Representantes demócratas, asegura la nota, están particularmente preocupados por una disposición que requeriría que al menos 30 por ciento de la mano de obra utilizada para construir cada automóvil en México sea completada por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora.

Esa cantidad aumentará a 40 por ciento para 2023, pero el salario de 16 dólares no está indexado a la inflación, lo que significa que el aumento se diluirá con el tiempo a medida que aumenten los precios, explica el NYT.

El texto del acuerdo, agrega el diario, también requiere que México facilite a los trabajadores unirse a los sindicatos.

Todas estas acciones pretendían que menos fabricantes de automóviles miraran hacia el sur para obtener mano de obra más barata. Pero los demócratas y sus aliados en los sindicatos, que se mantuvieron neutrales con respecto al pacto propuesto, sostienen que los nuevos requisitos no van lo suficientemente lejos, si bien son una mejora del TLC original, explica The New York Times.

Según ese medio, los demócratas exigen más detalles de cómo se aplicará el T-MEC y plantean dudas sobre si el punto de referencia de 16 dólares por hora para los trabajadores mexicanos, que es aproximadamente cuatro veces el salario habitual que reciben, es lo suficientemente alto como para detener el flujo de empleos estadounidenses hacia el vecino país del sur.

Nancy Pelosi ha mostrado reservas sobre algunos acuerdos comerciales en los años recientes, aun cuando votó en 1993 en favor del TLC original.

Se prevé además que Richard Neal, de Massachusetts, un opositor del antiguo TLC, se convierta en presidente del Comité de Medios y Formas de la Cámara.