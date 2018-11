“Roma”, de Cuarón, un retrato del México de los setenta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Roma, de Alfonso Cuarón, ya muy esperada en todo el mundo a través de la plataforma Netflix, el próximo 14 de diciembre, recuerda al México de los años setenta, al entrar en la vida de varias mujeres, una ama de casa, dos empleadas domésticas y la abuela, en un momento social y político confuso.

Con el León de Oro que obtuvo en el pasado Festival de Cine de Venecia, además representará a México en los Premios Oscar y los Goya, Roma ofrece además un retrato de una familia de clase media de la colonia Roma, compuesta con cuatro infantes, que poco a poco se desintegra, porque cada vez más se ausenta el padre, pero al mismo tiempo la mamá y los hijos, se fortalecen.

Les comparto el nuevo trailer de #ROMACuarón.

Sharing the new trailer for #ROMACuarón. @ROMACuaron pic.twitter.com/hSd94hIBTd

— Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) November 13, 2018