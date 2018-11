Denuncian en el Colmex violencia sexual de estudiantes, maestros y trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la consigna #AquíTambiénPasa escrita en hojas que pegaron por todo el plantel, alumnas del Colegio de México (Colmex) se sumaron a la iniciativa de otras escuelas para denunciar el acoso sexual que padecen por parte de estudiantes, profesores y trabajadores administrativos de dicha institución de educación superior.

Este martes, puertas, ventas y paredes de las instalaciones del colegio, ubicado en el sur de la ciudad y dirigido por Silvia Elena Giorguli Saucedo, fueron “tapizadas” de denuncias como las siguientes:

“#AquíTambiénPasa Los profesores son misóginos. Mis compañeras no podían salir al baño sin que les vieran el trasero. Me llamó a su cubículo en repetidas ocasiones sin razón aparente”.

“Un hombre lo repite y ya es valioso. Algunos profesores nos tratan de manera condescendiente al comentar en clase, incluso si nuestros compañeros dicen exactamente lo mismo”.

“Invitan a profesores que acosan. Nuestro Centro invitó a un prestigioso profesor extranjero con acusaciones de acoso bien conocidas. A inicios de este año un periódico recopiló testimonios de 18 mujeres y su universidad lo obligó a renunciar”.

“Los administrativos nos hostigan. Hay un trabajador del Colegio que siempre me busca. Aunque yo le tiendo un respetuoso saludo a la distancia, él rodea mi cintura, me agarra de los hombros, me abraza estrechamente”.

En otros carteles, las estudiantes acusaron que los señalados “van tras las de nuevo ingreso”, “nos toman por la fuerza”, “si nos va bien (en calificaciones) fue porque ‘le hicimos un favor al profesor’”, además de que “nuestros novios son violentos” y “los profesores son misóginos”.

La iniciativa de las estudiantes del Colmex fue respaldada por las del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) integrantes de la agrupación @CIDEfem que en su cuenta de Twitter escribieron: “Con #AquíTambiénPasa alumnas de @elcolmex denuncian casos de violencia de género dentro de la institución. Desde CIDEfem* apoyamos a nuestras compañeras universitarias. ¡No más acoso en la escuela!”.

Estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) agrupadas en @Cuarta Ola lanzaron su propia iniciativa, pero con la misma etiqueta: “Cuarta Ola te invita a que nos cuentes tu testimonio de acoso o violencia de manera anónima. #AquíTambiénPasa. Llena el Google Forms y cuéntanos. Ayúdanos a visibilizar que el acoso y la violencia nos afecta a todas y a todos. Recopilación de testimonios, del 13 al 20 de noviembre”.

La acción de este martes de las alumnas del Colmex se sumó a la que hicieron las de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el pasado 8 de noviembre. Días antes, el 19 de octubre, estudiantes, trabajadoras y académicas de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la máxima casa de estudios también denunciaron que padecen situaciones de violencia sexual y acoso de alumnos y profesores.

El pasado 14 de agosto, maestras y alumnas de la Universidad de Guanajuato denunciaron acoso sexual generalizado en el campus de León.