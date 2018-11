Alcalde de Tuxpan endereza declaraciones sobre apoyos federales y estatales

TUXPAN, Nay. (apro).- El presidente municipal, José Octavio Olague Avena, se deslindó de las declaraciones que realizó a la revista Proceso, en el sentido de que algunas autoridades estatales y federales lo dejaron solo en las primeras horas del desastre ocurrido tras el desbordamiento del río San Pedro, del que resultó afectada por inundaciones 90 por ciento de la población de esta cabecera municipal.

A través de un video difundido en la página oficial de Facebook del Ayuntamiento, denominada “Gobierno de Tuxpan 2017-2021”, el alcalde externó su “enorme agradecimiento” al gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, por “todo su apoyo y respaldo” a Tuxpan, igual que a ediles de otros municipios y al ejército mexicano.

En un comunicado con el que presenta el video, Olague Avena expresa, de manera textual lo siguiente:

“Aprovecho esta oportunidad para darle un enorme agradecimiento al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, el C.P. Antonio Echevarría García, por todo su apoyo y respaldo a nuestro municipio de Tuxpan, así también, agradecer a todos mis compañeros Presidentes y Presidentas Municipales que me han brindado la mano en apoyo a la gente de nuestro municipio.

“Hago público a través de este vídeo y me deslindo de las declaraciones de la revista PROCESO, ya que en todo momento hemos tenido el apoyo de las autoridades estatales, del ejército mexicano y de todas las instituciones que han estado presentes y lo siguen estando para auxiliar y apoyar a toda la población.

“Agradezco a toda la ciudadanía de todos los municipios de Nayarit, estados del país, y a nuestros paisanos en Estados Unidos, que han apoyado a la gente en estos tiempos de contingencia; a todos los empresarios que con gran esmero han apoyado con maquinaria para realizar labores de limpieza. Sé que con el apoyo y respaldo que nos sigue brindando nuestro Gobernador Antonio Echevarría García, saldremos adelante para regresarle la vitalidad a nuestro municipio. #JuntosPorTi #GobiernoDeTuxpan”.

El jueves 8 de noviembre, en su despacho del Palacio Municipal y en presencia de regidores y funcionarios de su administración, el alcalde José Octavio Olague concedió a Proceso una entrevista en torno a los daños de las inundaciones derivadas del huracán “Willa”.

Fragmentos de lo que dijo el funcionario fueron incluidos en el reportaje “Desastre olvidado: ante Willa falló todo el aparato gubernamental (Proceso 2193)”.

Este reportero cuenta con el audio de la totalidad de la entrevista, que se pone a disposición de las partes interesadas.

De la parte de la grabación relativa al tema del que se deslindó Olague, se transcribe el siguiente diálogo:

Alcalde (A): Desgraciadamente yo vi con tristeza que el Ejército, que Protección Civil, que los bomberos se fueron, se me desaparecieron de un momento a otro…

Reportero (R): ¿En qué momento se fueron ellos?

A: Ellos en cuanto supieron que estaba esto ya desbordándose, que ya estaba tronado, que ya estaba saliendo el río fuerte, ya no los vi.

R: Lo dejaron solo…

A: Solo completamente, con los policías municipales y con la Policía Estatal.

R: ¿Ellos estuvieron hasta el momento en que se iba desbordando ya o se fueron desde antes?

A: En cuanto se desborda esto y truena ya no vi a nadie, vi que empezaron a hacer hilo por el puente y dije “bueno, no sé a dónde van, a lo mejor van a San Vicente”…

R: ¿Les habló, les pidió ayuda usted?

A: Yo, la verdad ya no los vi y lo que hice simple y sencillamente, con mis policías, que solos se la partieron toda la tarde noche… se va la luz, y una vez que se va la luz, más crítica la cosa, seguía subiendo el agua, la gente ya no pudo salir, mucha gente se subió a las azoteas…

R: Ahí pasaron la noche…

A: Ahí pasaron la noche, me hablaban por teléfono, yo pedí auxilio, el gobernador sí me lo brindó, me mandó un helicóptero, pero la verdad es que no podían aquí aterrizar por las antenas, no podía entrar, aterrizar o hacer maniobras, entonces agradezco el buen gesto del gobernador, pero lo que yo vi es que la gente que debía estar aquí, si sabían que había un problema de esta magnitud, ¿por qué no venía preparado el Ejército, por qué no venía preparado Protección Civil con pangas…?

R: ¿Protección Civil traía algún plan?

A: ¿Del estado?

R: Sí, del estado, ¿habló usted con el director?

A: El plan era evacuar…

R: Pero no se quedó a ayudar…

A: No se quedó a decir: “estamos aquí, yo hablo, me traigo las lanchas, canoas y vamos…” Lo que hice fue esto: a todos los amigos que tengo aquí, de alrededor que conozco, empecé a hablarles y a pedirles que trajeran canoas…

R: Civiles… la ayuda fue de civiles…

A: Civiles, junto con los policías que ellos conocen aquí. Se subían con ellos e iban a domicilios a evacuar gente y a rescatar gente de arriba.

La versión de lo anterior publicada por el reportero en el texto del reportaje mencionado fue la siguiente:

El alcalde asegura que desde dos días antes de la llegada del huracán su administración tomó medidas preventivas, como la colocación de costales de arena en las orillas del río y el acondicionamiento de albergues, pero se queja de que en los momentos de la mayor emergencia no contó con el apoyo de algunas autoridades estatales y federales.

“Vi con tristeza que el Ejército, Protección Civil del Estado y los bomberos en cuanto vieron que esto se estaba desbordando se fueron, se desaparecieron, me dejaron solo con los policías, a quienes les pedí que me echaran la mano y ellos se la partieron toda la tarde y noche sacando gente. Empecé a pedir a civiles pangas y canoas para rescatar gente del interior de sus casas y de las azoteas”.

No obstante, Olague Avena reconoce el apoyo posterior del gobernador en la resolución de algunas necesidades y del Ejército en preparación de alimentos para los damnificados.

En los comentarios de la publicación del video donde José Octavio Olague se deslindó de lo que llamó “declaraciones de Proceso”, los cibernautas expresaron desde agradecimientos hasta críticas y reclamos al alcalde, al gobernador y al gobierno federal.

La usuaria Gabriela del Carmen García Peralta señaló: “Discúlpeme sr presidente, pero la ayuda a que esta comprometido el gobernador, no ha sido suficiente, mi calle Emilio Carranza y las calles que rodean mi domicilio, estan horribles, siguen con lodo y charcos , que nos es dificil pasar a los vecinos, el olor fetido de aguas negras, fugas de agua, le pido a usted, nos eche la mano , para resolver esa situacion, yo entiendo que son muchas cosas a la vez, pero es tambien su trabajo, le agradezco a usted de antemano…y a los presidentes municipales , po su apoyo y ayuda, GRACIAS!” (sic).

María del Rosario Ponce C. comentó: “Que bueno que aclara y da las gracias… y si estamos eternamente agradecidos con la sociedad porque ellos fueron los que recibimos ayuda en cuestión de rescate con lanchas a laa personas que por poco se ahogan, por ellos no morimos de hambre… etc. Ustedes autoridad actuaron muy lentos ante esta catástrofe apenas llegó la mayor parte del ejército y la maquinaria necesaria para limpiar el lodo muchos días tuvieron que pasar para traer el hospital móvil, hasta que vino alguien y vió lo tardío y el cochinero en donde estábamos viviendo… Ojalá y con ese agradecimiento por lo menos nuestro gobernador no nos abandone. Como lo hizo el Gobierno Federal” (sic).

La usuaria Elizabeth G. Court indicó: “Gracias a Usted también Sr. Presidente y a Toodos en General no especifico quienes para no olvidar a algunos…pero recordemos que en estos momentos Dificiles en Tuxpan Ya Somos UNO, Hombro con Hombro y Mano con Mano y no Dejemos caer a Nuestro Municipio ahora más que Nunca Todos Necesitamos de Todos…Luchemos por lo Nuestro Arriba mi Tuxpan Lindo y Querido!!!” (sic).

Nanci Yadira González Navarro escribió: “Agradecimiento infinito. Sigamos sumando esfuerzos y jamás restando buenas voluntades, Nayarit necesita de todos y en especial Tuxpan!!” (sic).

En cambio, Selene Alvarado Sandoval advirtió: “Yo no doy gracias, xq ni siquiera va del 100% el 1%, las gracias se las daré cuando ya vea más del 50% de avance y sobretodo en la Construcción del Malecón, entonces ya veremos!!!!” (sic).