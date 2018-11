Por “error administrativo” el Code Jalisco confunde a la atleta Alejandra Orozco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco (Code Jalisco) confundió a las atletas Alejandra Orozco y Alejandra Zavala e informó por escrito a la primera que le entregó casi un millón de pesos en estímulos, en respuesta a una solicitud que la clavadista hizo al gobernador Aristóteles Sandoval para que le otorgue una beca como deportista de élite.

El todavía titular del Code, André Marx Miranda, explicó que ya se reunió con Orozco para aclararle la confusión y que, en breve, dará a conocer la cifra correcta.

“Fue una omisión administrativa lo que sucedió. En ningún momento es un documento para firmar como sustentando y dar veracidad legal que ella había recibido esa cantidad. No fue una intención por parte de nosotros. Me reuní con Alejandra Orozco y le mostré la documentación para aclararle”, dijo el servidor público.

En junio pasado, Orozco, junto con los clavadistas Germán Sánchez e Iván García, envió una carta al gobernador para pedirle que el estado de Jalisco les diera una beca por su condición de medallistas olímpicos. Ante la falta de respuesta, el 25 de septiembre pasado la atleta volvió a escribirle a Sandoval y, de paso, le pidió que repararán las instalaciones donde entrenan porque se encuentran en pésimas condiciones e incluso son “insalubres” por las plagas de moscos que se forman por el agua de lluvia estancada.

En respuesta a esa segunda carta, la oficina de André Marx le entregó un oficio a Orozco -fechado el 31 de octubre- en donde desglosó los 907 mil pesos que, supuestamente desde 2011 el Code le ha entregado a la deportista. Y sobre el estado de las instalaciones le dijo que en dos semanas habrá baños y vestidores nuevos, lo cual no es así.

Orozco publicó ese documento en su cuenta de Twitter y explicó que ella no reconoce que recibió esos recursos. Por esa misma vía, el Code le contestó que la información es errónea y que este martes le entregaría las cantidades precisas.

#Aclaración En lo personal no reconozco el desglose de estos apoyos,no puedo firmar lo que no he recibido.

Lo único que pido es una beca como atleta representante de #Jalisco que no tengo.

Y aunque no se me reconozca, seguiré compitiendo con el ❤️ por mi estado.#HechaEnJalisco pic.twitter.com/VxdOCAuy8o

— Alejandra Orozco (@AleOrozcoLoza) November 12, 2018