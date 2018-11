Fernando del Paso: la solidez intelectual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Fallecido esta mañana en un hospital de la Ciudad de Guadalajara a los 83 años, Fernando del Paso fue ganador del Premio Cervantes 2015, considerado el más importante galardón de las letras de la lengua española. Sus tres novelas “José Trigo”, “Palinuro de México” y “Noticias del Imperio”, lo hicieron también ser, en algún momento, candidato al Premio Nobel de Literatura.

Del Paso nació el 1 de abril de 1935 en la Ciudad de México, en una casona en la calle de Orizaba 150, en la colonia Roma. De la cual contó en la revista Proceso, cuando se intentó hacer ahí un gabinete de lectura, hacia fines de 1998:

“Nací en esa casa y ahí viví hasta los 7 u 8 años. Yo creo que soy uno de los últimos escritores mexicanos nacidos en una casa. La mayor parte de las maternidades ocurren ahora en un hospital… Pertenecía a mi abuelo José Morante Villarreal, un autodidacta quien dejó la escuela en tercer año de primaria. Primero fue peón de vía, luego líder del sindicato ferrocarrilero, posteriormente presidente municipal de San Ángel, luego senador y presidente de la Cámara de Senadores. También fue gobernador interino de Tamaulipas.”

Realizó sus estudios de Preparatoria en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Inició dos carreras profesionales que dejó truncas, Medicina y Economía, para finalmente realizar un seminario de Literatura en la UNAM e iniciarse como escritor en el ámbito de la publicidad. Tenía apenas 20 años, cuando colaboraba con compañías como Walter Thompson, John Rubiken y Stanton Publicidad.

En una entrevista con el reportero Armando Ponce, del 30 de julio de 1988, publicada en Proceso, confesó que “aunque los fines eran bastardos, la creación de una campaña era y es un desafío intelectual”.

También fue dibujante y pintor –expuso en distintas ocasiones en el Museo de Arte Moderno–, diplomático y académico.

Obtuvo las becas Internacional Rating Program de la Universidad de Iowa y la Guggenheim. Con esta última se trasladó a Londres, en donde fue traductor, escritor y productor de programas de Servicios Externos Latinoamericanos de la BBC y locutor de radio.

Multipremiado

Es autor de las novelas “José Trigo” (1966) y “Palinuro de México” (1977), por la cual obtuvo el Premio de Novela de México. Ésta, su segunda novela, tiene como protagonista a un joven estudiante de medicina acribillado la noche del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco. Así mismo escribió los poemarios “Sonetos de amor y de lo diario”, “PoeMar”, “Castillos en el aire”, y “De la A a la Z”, además “Cuentos dispersos” y las obras teatrales “La muerte se va a Granada”.

En opinión del escritor e investigador de la UNAM, Hernán Lara Zavala, “su ensayística es muy interesante y está publicada toda por el Fondo de Cultura Económica: “Viaje alrededor del Quijote”, “Bajo la sombra de la historia”, su divertimento “Ripios y adivinanzas del mar”, y qué decir de su obra periodística…”

Así lo comentó en entrevista con Proceso, el 12 de noviembre de 2015, con motivo de la entrega del Premio Cervantes a Del Paso, cuando destacó:

“Yo creo que el Cervantes 2015 a Del Paso era ya una presea largamente esperada. Sabemos que en los premios literarios hay elementos de azar, dependiendo también quién sea el jurado; pero a mí este galardón me parece muy justo porque Fernando lo que tiene es solidez: sus tres primeras obras de narrativa son ‘de décadas’, por así llamarlas: ‘José Trigo’, ‘Palinuro de México’ y ‘Noticias del Imperio’ son novelas ambiciosas en las que invirtió tantísimos años de investigación y creatividad fecunda.”

Entre otros reconocimientos obtenidos por Del Paso en su larga trayectoria se cuentan la beca de la Fundación Ford; el premio Xavier Villaurrutia, el Rómulo Gallegos de 1982, el Mazatlán de Literatura en 1988, el premio Nacional de Ciencias y Artes de 1991, el FIL de Literatura 2007 y este año la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Incluso se le candidateó al Nobel por sus tres novelas.

Fue miembro de El Colegio Nacional desde 1996 y de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2006. En 2014 se le entregó el Premio Internacional Alfonso Reyes.

En la entrevista con Ponce contó acerca de “Noticias del Imperio”:

“Mi tercera novela, en la que el tema es Maximiliano y su esposa Carlota, ha sido, de nueva cuenta, una experiencia diferente: comencé a escribirla porque me sentí atraído por lo poco que conocía un espléndido melodrama personal, y continué bajo el estímulo de todo lo que había ignorado hasta entonces de una lamentable tragedia histórica, en el centro de la cual se hallan dos personajes más importantes que el archiduque y su mujer: Francia y México También he escrito ‘Noticias del Imperio’ con un apremio de distinta clase, con dos precedentes: el primero hizo de mi un escritor por amor al lenguaje; el segundo, por temor a la vida; la tercera causa es la historia que me ha atrapado al vuelo y que me ha dicho que no me abandonará hasta que no la haya reinventado”.

Y remató:

“Carlota soy”

Durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Del Paso presentaría su libro “La muerte se va a Granada”. Participaría en el homenaje a tres voces a Juan José Arreola, por el centenario de su nacimiento, con Orso Arreola y Sara Poot, recibiría la presea Sor Juana Inés de la Cruz 2018.

Hay que recordar que, en abril pasado, tras el asesinato de tres estudiantes de cinematografía de la Universidad de Medios Audiovisuales en Guadalajara, donde residía hace tiempo, el escritor Doctor Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara expresó su indignación y desconsuelo: “Yo me pregunto: ¿Hasta cuándo vamos a seguir en un país que no sabe proteger a sus hijos y una patria dominada por el narcotráfico donde prevalece la corrupción y la justicia?”