Diputados de Colima reprochan escaso avance en combate a la pobreza

COLIMA, Col. (apro).- Ante la secretaria de Desarrollo Social de Colima (Sedescol), Valeria Elizabeth Pérez Manzo, diputados locales cuestionaron el hecho de que la entidad ocupa el tercer lugar entre estados con menor capacidad para combatir la pobreza, que los índices de este flagelo no se han reducido, que los programas sociales no llegan a toda la gente que los necesita y que ocho de cada diez programas no resuelven el problema.

Durante su comparecencia para la glosa del Tercer Informe de Gobierno, la funcionaria mencionó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) según las cuales entre 2014 y 2016 los porcentajes de la pobreza disminuyeron en el estado, pues pasaron del 34.3% al 33.6%, aunque en números absolutos hubo un aumento en 3 mil 800 personas, en tanto que la pobreza extrema también disminuyó al pasar de 3.4% a 2.6%, con lo que 5 mil 100 personas salieron de esa condición.

Aunque Pérez Manzo indicó que en ese mismo periodo hubo reducciones en cinco de seis carencias sociales, reconoció que todavía constituye un desafío el rubro del acceso a la calidad y espacios en la vivienda, donde hubo un incremento de 0.5 por ciento, con afectaciones para más de 6 mil 400 personas.

En tanto, los rubros en los que hubo mejoría fueron acceso a la alimentación, a la seguridad social, a los servicios básicos en la vivienda, a los servicios de salud y en combate al rezago educativo.

Valeria Pérez agregó que entre 2014 y 2016 mejoró el bienestar económico de la población colimense y que el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo se redujo 2.6% al pasar del 10.6% al 8%.

En materia de desigualdad en la distribución del ingreso, Colima pasó de la novena posición nacional en 2014 a ocupar el séptimo lugar en 2016.

En su intervención, la diputada Remedios Olivera Orozco, de Movimiento Ciudadano, resaltó la seriedad ante los indicadores de pobreza. Con recursos federales se destinaron 146 millones 193 mil pesos en beneficio de 26 mil 722 familias, “sin embargo la brecha de desigualdad parece no estrecharse y pareciera que las políticas públicas en lugar de acabar con la pobreza, la incrementan cada día”, dijo.

Expresó que los programas sociales no han sido suficientes porque no dan resultado y el rezago social continúa representando retos.

“Algo está mal y debemos cambiar el enfoque de políticas públicas porque han sido un rotundo fracaso, si no queremos que se continúe pensando que al gobierno le conviene mantener a las personas con vulnerabilidad económica para lucrar políticamente con su situación”.

Por el Grupo Parlamentario del PRI, la diputada María Guadalupe Berver Corona, cuestionó qué hace el gobierno por las comunidades indígenas colimenses. Sobre los programas de desarrollo infantil temprano reconoció que son una inversión altamente redituable para disminuir la brecha de desigualdad y qué beneficios han llegado para adultos vulnerables.

Pérez Manzo dijo que hay 84 comunidades con presencia indígena en la entidad o migrantes de otros estados y se han concretado 31 obras por más 71 millones de pesos para las comunidades de Suchitlán, La Nogalera, Aquiles Serdán, Tamala, Las Conchas, Agua Salada, San Antonio y Tecomán.

La diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que según un estudio del Instituto Nacional de Transparencia, el año pasado, entre las quince entidades que no contaban con las capacidades institucionales para poder generar un combate efectivo a la pobreza, Chiapas aparecía en primer lugar, seguido de Nayarit y Colima.

La diputada morenista Araceli García Muro, dijo que este Movimiento lucha por hacer realidad el desarrollo social, para salvaguardar los derechos humanos y beneficiar a la población con vulnerabilidad; y advirtió que los índices de pobreza no han podido reducirse y los programas sociales no llegan a todos los que los necesitan y cuando llegan son insuficientes.