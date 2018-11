Ola de renuncias en el gabinete de May por desacuerdos con el Brexit

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno del Reino Unido que encabeza la primera ministra Theresa May, está en crisis. Un día después de que el gabinete aprobara el acuerdo con la Unión Europea cuatro miembros de su gabinete, entre ellos el ministro para el Brexit, Dominic Raab, presentaron su renuncia.

El ministro británico para la salida de la Unión Europea (UE), Dominic Raab, anunció su dimisión del cargo por desacuerdos con el pacto preliminar del Brexit, consensuado con Bruselas por May.

“No puedo en conciencia apoyar los términos propuestos para nuestro acuerdo con la Unión Europea (UE)”, sostuvo.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 de noviembre de 2018

Shailesh Vara, renunció a su cargo como secretario de Estado para Irlanda del Norte del Gobierno británico, también por desacuerdos con el borrador del Brexit, el acuerdo de separación del Reino Unido respecto de la Unión Europea.

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Vara explicó que el acuerdo preliminar consensuado con Bruselas, deja al Reino Unido a medio camino, sin límite de tiempo para cuando el país se convertirá finalmente en un Estado soberano.

“Somos una nación orgullosa y es un día triste cuando nos vemos reducidos a obedecer las normas hechas por otros países que han demostrado que no velan por nuestros intereses”, expresó el diputado conservador en su comunicado. “Podemos y debemos hacerlo mejor. La gente del Reino Unido se merece algo mejor que esto”, subrayó.

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD — Shailesh Vara MP (@ShaileshVara) 15 de noviembre de 2018

La dimisión de Vara, fue la primera dentro del gobierno luego de que el miércoles pasado May difundió el acuerdo preliminar con la Unión Europea (UE), que establece los términos de la salida y el marco de la futura relación comercial, pero incluye también una polémica cláusula de seguridad para evitar una frontera con Irlanda del Norte.

Aunque May consiguió el apoyo de sus ministros en el papel, sí existen reticencias internas y no se descartan más dimisiones al más alto nivel.

Además de Raab y Vara, renunció la ministra británica de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, también desacuerdos con el borrador del Brexit.

En su cuenta de Twitter McVey escribió que el acuerdo “no honra los resultados del referéndum” del 23 de junio de 2016, en el que el 52% de los británicos apoyó salir de la UE.

Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH — Esther McVey (@EstherMcVey1) 15 de noviembre de 2018

La subsecretaria para el Brexit, Suella Braverman, también presentó su dimisión sumándose a los otros tres miembros del ejecutivo de Theresa May que renunciaron por sus discrepancias con el proyecto de acuerdo alcanzado con Bruselas.

“He llegado a un punto en el que siento que estas concesiones 1/8hechas a Bruselas 3/8 no respetan la voluntad del pueblo”, escribió Braverman en su carta de dimisión publicada en Twitter.

It is with deep regret and after reflection that I have had to tender my resignation today as a Brexit Minister. Thank you for the opportunity. I look forward to working to support Brexit from the Backbenches. This has not been an easy decision. pic.twitter.com/C0kply8aLE — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) 15 de noviembre de 2018

Las críticas al texto del acuerdo persisten también entre diputados conservadores y de la oposición.

Con información de EFE