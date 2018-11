AMLO presume nuevos asesores: Salinas Pliego, Vázquez Aldir, Hank González, Alemán Magnani…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 15 días de tomar posesión como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció que ocho empresarios mexicanos conformarán, de inicio, su consejo asesor como parte de un plan de crecimiento económico.

Tras una reunión privada realizada el miércoles 14, el presidente electo aceptó ser asesorado por un consejo empresarial formado por Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán Magnani.

“Y les tomé la palabra” de conformar un consejo asesor para el presidente, reveló el propio López Obrador en un video en el que justifica que, para crecer, México requiere de inversión pública, privada nacional y extranjera.

“Quieren ser miembros de un consejo asesor del presidente. Me quieren ayudar. Me quieren dar sus puntos de vista. Me quieren dar sus visiones y ayudarnos”.

Señaló que se reunirá con ellos cada dos o tres meses, y que invitarán a otros empresarios para que el consejo se vaya fortaleciendo y convirtiendo en una institución de la sociedad civil que ayude al gobierno.

“Sí necesitamos el apoyo de los empresarios para que se invierta y se generen empleos”, sostuvo, al plantear que su política es orientada hacia el sector más vulnerable del país: los pobres.

Añadió que los empresarios “asesores” van estar coordinados por Alfonso Romo, propuesto como jefe de la oficina de la Presidencia.

Sin ofrecer datos concretos, aseguró que la economía de México es de las que menos crecimiento ha tenido en el mundo, pues en 30 años el saldo ha sido de 0% -descontando el aumento en la población-.

Ante ello, justificó que hace falta la inversión pública y privada para crecer al 4%.