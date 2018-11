Gobierno denuncia robo del “Manifiesto Zapatista al Pueblo de Morelos”

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo denunció el robo de un documento histórico denominado “Manifiesto Zapatista al Pueblo de Morelos”, que contaba con la firma autógrafa del general Emiliano Zapata Salazar, emitido el 23 de abril de 1918.

El subsecretario de Gobierno, José Guízar Nájera, aseguró que existe evidencia de que en 2012, como parte de la entrega-transición, el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo proporcionó el documento a la administración de Graco Ramírez, pero no se encuentra entre los que recibió Blanco.

Según las evidencias, el Manifiesto habría sido firmado por el general Zapata en el cuartel general del Ejército Libertador del Sur, en Tlaltizapán, y en él se critica a Venustiano Carranza. La demanda principal del manifiesto era la entrega de la tierra al triunfo de la lucha revolucionaria.

“No hay entrega-recepción, no se ha dado porque no lo solicitó, porque es obligación hacerlo, de la secretaría que estaba a cargo. Obviamente no se ha terminado con la revisión exhaustiva de esa área, pero sí es muy importante para nosotros, ya que se nos viene el festejo el año que entra y, desde luego, comenzar a poner atención en éste y otros documentos, y de esta manera lo vamos a hacer. Si existen irregularidades se presentarán las denuncias correspondientes”, soltó atropelladamente el funcionario.

La denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación SC/11/319/2018, en la que se señala a quien fuera titular del Instituto Estatal de Documentación durante el gobierno de Graco Ramírez.

En el Manifiesto al Pueblo Mexicano, firmado el 23 de abril de 1918 en Tlaltizapán, Zapata se pregunta: “¿A dónde va la revolución? ¿Qué se proponen los hijos del pueblo levantados en armas?”. Y se contesta: “La revolución se propone redimir a la raza indígena, devolviéndoles sus tierras y, por lo mismo, su libertad; conseguir que el trabajador de los campos, el actual esclavo de las haciendas, se convierta en hombre libre y dueño de su destino, por medio de la pequeña propiedad; mejorar la condición económica, intelectual y moral del obrero de las ciudades, protegiéndolo contra la opresión del capitalista; abolir la dictadura y conquistar amplias y efectivas libertades políticas para el pueblo mexicano”.

También explica que, para ponerse de acuerdo, los jefes de los distintos movimientos revolucionarios concurrirán a la capital del país, misma que será tomada por las fuerzas revolucionarias, y llevarán a cabo una “junta”.

“En esa junta se cambiarán impresiones, harán valer su opinión todos los revolucionarios, y cada cual manifestará cuáles son sus especiales aspiraciones, y cuáles sus necesidades propias en la región en que opere”.

Luego marca el camino a seguir: “En esa junta, por lo tanto, se dejará oír la voz nacional, la voz del pueblo representado de pronto por sus hijos levantados en armas; en tanto que, establecido el gobierno provisional revolucionario, puede el Congreso de la Unión, como órgano auténtico y genuino de la voluntad general, resolver concienzudamente los problemas nacionales”.

Finalmente hace un llamado al derrocamiento de Venustiano Carranza, a quien llama estorbo, ambicioso, mezquino y arbitrario: “Estorba Carranza el ambicioso, y hay que derribarlo. Perjudican los antiguos rencores, las torpes desconfianzas, las pasiones vulgares, y hay que suprimirlas, hay que borrarlas”.

Y llama a la unidad: “Invitamos, pues, a la concordia y a la unión a todos los luchadores de buena fe, que desengañados ya de Carranza y convencidos de su falsía, estén dispuestos a volver al campo de la lucha y a unirse a los que combatimos porque sean una verdad las promesas de redención hechas al pueblo y que es preciso cumplir, aunque sea a costa de nuestra vida”.

El manifiesto cierra con las consignas zapatistas, la fecha y la firma autógrafa del Caudillo del Sur: “Reforma, libertad, justicia y ley. Tlaltizapán, Morelos, 23 de abril de 1918, El General del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata”.