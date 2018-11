Dispendio y opacidad en el Patronato de Fiestas de Octubre en Jalisco

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Lejos de mejorar sus finanzas, el Patronato de Fiestas de Octubre que arrastra pasivos por casi 27 millones de pesos, gastó en cuatro años poco más de 11 millones de pesos en servicios de limpieza, catering y transportación de artistas durante la pasada administración estatal que no se requerían.

Lo peor es que el Patronato contrató empresas fantasmas, o que tienen diferente razón social, pero con los mismos socios. Un dato que resalta es que, en 2017, la actual directora Martha Irene Venegas Trujillo gastó en algunas contrataciones de servicios, casi el doble del presupuesto que canalizó su antecesor en cuatro años.

Durante el sexenio del panista Emilio González Márquez, Genaro Amador fungió como director del Patronato de Fiestas de Octubre, y durante su periodo no contrató servicios de transportación de artistas, limpieza, ni de catering (comida en camerino para artistas), y el presupuesto para servicios de audio e iluminación en el foro principal no rebasaban los 2.5 millones de pesos, y los de seguridad eran inferiores a los 400 mil pesos.

En la administración del priista Jorge Aristóteles Sandoval, que concluye el próximo 5 de diciembre, Fernando Favela Camarena se desempeñó casi cuatro años como director del Patronato, y dejó el cargo tras ser señalado de malos manejos administrativos. Incluso, tras una auditoria, la propia Contraloría del estado concluyó que dejó un daño patrimonial por casi 83 millones de pesos.

En 2013, Favela Camarena inició la contratación de servicios de transportación. Durante sus casi cuatros de administración destinó un millón 582 mil pesos.

Su sucesora, Martha Venegas, tomó la rienda del Patronato el 7 abril de 2017, y en lugar de reducir o desparecer ese gasto, el año pasado canalizó para ese mismo servicio dos millones 235 mil pesos que pagó a un particular de nombra Amaury Jaime Ornelas Sahagún.

El Patronato para la transportación de los artistas, antes utilizaba camionetas de su propiedad y sólo gastaba en gasolina.

Hace cinco años, Favela Camarena autorizó un convenio con New Shine Limpieza S.A. de C.V. para el servicio de limpieza por un millón 200 mil pesos.

La empresa no cuenta con un sitio web, pero sí con una página de Facebook en la que se informa que su domicilio se ubica en avenida Hidalgo 1573, en Guadalajara.

La reportera constató que la empresa no está ahí, al preguntar a personal de los dos negocios que se ubican en la planta baja del edificio, así como a los vecinos.

Práctica común

El tema de las empresas fantasmas contratadas no es desconocido para el Patronato.

En el acta de la sesión del 31 de enero de 2018, quedó asentado que el director Administrativo, Alejandro de Jesús Jiménez Quiñones, informó a los asistentes que existe una deuda de dos millones 381 mil 687 pesos con “diversos proveedores desde el 2013, con los cuales no se tiene contrato, ni domicilios, no están localizables, no se han presentado a cobrar desde entonces y tampoco se cuenta con comprobables sobre la prestación de sus servicios”.

En esa ocasión se leyó la lista de los proveedores, pero no se registraron los nombres en el acta de la sesión, además, Martha Trujillo propuso que en la siguiente reunión se trajeran los expedientes de los proveedores con el fin de darlos de baja.

En los casi cuatros años que estuvo en la dirección, Favela erogó en servicio de limpieza 2.7 millones de pesos, Por el mismo concepto, en 2017 su sucesora pagó a Grupo Rodme S.A. de C.V. dos millones 106 mil 561 pesos, y de esta cantidad, 601 mil 672 pesos fueron de material de limpieza.

Además, en el portal de transparencia aparece que a Limpieza Carmen S.A. de C.V. le dio un cheque por cinco mil 230 pesos por material de limpieza, y le dio otro por tres mil 633 pesos por el servicio de catering.

Previamente, la limpieza del lugar quedaba a cargo de los prestadores de servicio social y del personal del Patronato durante el mes que duraba la feria, y no se destinaba un peso.

Con Genaro Amador no se gastó ni un centavo en catering, pero en la administración de Fernando Favela se destinó para ese concepto casi 1.8 millones de pesos. Y la actual directora pagó 659 mil 488 pesos a Hacienda Santa Lucía Cocina, cuando el presupuesto aprobado en la licitación era menor.

Opacidad

En febrero pasado, mediante una solicitud de transparencia, se pidió al Patronato los contratos de catering con Echo Comercializadora de Eventos, sin embargo, la unidad de transparencia clasificó como inexistente la información.

Llama la atención la contratación de Echo Comercializadora, puesto que esa empresa se publicita como organizadora de conciertos y de eventos culturales como “Sucede Guadalajara”.

En 2011 y 2012, Genaro Amador gastó en audio e iluminación del foro principal del auditorio Benito Juárez, lugar sede de las Fiestas de Octubre, 5.1 millones de pesos.

En los siguientes cuatro años, Fernando Favela triplicó esa cantidad: 15.5 millones de pesos. En tanto que Martha Trujillo, es la que más ha gastado en ese concepto. En 2017 pagó a Drea Producciones S. de R.L. de C.V., casi 5.3 millones de pesos.

En 2013 para el audio e iluminación se contrató a Enfoques Móviles S de R.L. de C.V. y al siguiente año a Global Arms S de R.L. de C.V., ambas empresas tienen el mismo domicilio en el Parque Tecnológico de Zapopan, y el mismo representante legal y socio, Jorge Antonio Álvarez Orozco.

En seguridad, en sus últimos dos años, Genaro Amador desembolsó 732 mil 250 pesos. En su primer año, el actual director del auditorio Telmex, Fernando Favela destinó un millón 261 mil 680 pesos. En todo su periodo, este último gastó cuatro millones 28 mil 315 pesos.

En tanto, en 2017, Martha Trujillo pagó a Grupo Industrial China, dos millones 174 mil 596 pesos.