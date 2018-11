Se resisten a bajar sueldos en el Congreso de Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El Congreso local vive de nueva cuenta una riña interna, esta vez en torno a la austeridad.

Mientras los legisladores de Morena plantean la necesidad de reducir los salarios, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, aseguró que esta medida “no resolverá la pobreza de Morelos”.

Héctor Javier García Chávez, conocido como El Gato, diputado de Morena, aseguró que, en consonancia con el llamado del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional en Morelos sí impulsarán la reducción de las dietas y gastos de los diputados, particularmente aquellos que tienen que ver con telefonía y viáticos.

Dijo además que un presupuesto austero llevaría a mejorar la imagen y la operación, suprimiendo gastos superfluos del Legislativo local, mismo que heredó de la anterior legislatura un desfalco de más de 500 millones de pesos, por lo que se pronunció contra un aumento de 100 millones para el presupuesto del próximo año. “400 millones de pesos son suficientes”, aseguró.

En respuesta, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la también dirigente estatal del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, aseguró que no habrá reducción de dieta y sueldos para los diputados en el presupuesto del 2019.

Dijo que es fundamental aprobar un paquete económico que tenga un sello social, que no se permita la contratación de créditos ni al estado ni a los municipios, y que además descarte el incremento de impuestos.

Aseguró que la reducción de los salarios no disminuirá la pobreza en la entidad. Dijo que es necesario pensar en estrategias efectivas para el combate a la pobreza, “no de teatro, ni de payasos”, sostuvo en relación con la promesa que hiciera en campaña de reducirse la dieta en caso de ganar.

Para sustentar su negativa a la austeridad dijo que esta medida no se ha aplicado a los legisladores a nivel federal: “No se hizo en la Cámara federal, los diputados de Morena siguen con el mismo salario. No creo que sea la vía; ganas 65 mil, que te bajes a 30 mil, súmalo y no le quitas la pobreza a Morelos”.

“Votemos lo que vale la pena, demos un presupuesto social. No creo que sea el problema que nos lo bajemos, sino que hagamos un presupuesto no de teatro, de payasos, sino que hagamos un presupuesto responsable”, sostuvo.

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo debió haber entregado el paquete presupuestal para el siguiente año esta semana. Sin embargo, pidió una prórroga de 30 días para hacerlo, pues está esperando que el gobierno federal en funciones y en coordinación con el electo envíe su propuesta, para luego definir el presupuesto local.

El Congreso local, aunque no ha dado una respuesta formal, estaría aprobándolo en un periodo extraordinario hacia finales de año.

La fecha límite que tiene para aprobarlo es el 15 de diciembre, pero debido a la prórroga solicitada tendrá que pasar después de ese límite. En caso de no aprobarse presupuesto alguno, la ley establece que el gobierno funcionará con el mismo de este año.