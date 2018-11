Morena exige a Del Mazo deslindar al gobierno estatal de la obligación de pago a Aleatica

TOLUCA, Edomex (apro).- El grupo parlamentario de Morena exigió al gobernador Alfredo del Mazo deslindar a la administración estatal “en el supuesto caso de no estar en garantía de recuperación de la inversión y rendimiento de la empresa Aleatica (antes OHL) y subsidiarias, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)”, al considerar que eso implicaría una deuda pública de 98 mil 270 millones de pesos, el doble de la actual.

En caso de existir esa deuda, precisó el diputado Faustino de la Cruz, promotor del punto de acuerdo aprobado “de manera urgente” por mayoría de votos, el pasivo es violatorio de la ley, pues no fue autorizado por la Legislatura local, no está previsto en la Ley de Ingresos del Estado de México y no está inscrito en el registro estatal de deuda pública.

Conforme al planteamiento, Del Mazo Maza deberá emitir un informe a la Legislatura mexiquense sobre la existencia o no de un convenio de obligación de pago con la empresa OHL México S.A.B de C. V, hoy Aleatica, S.A.B de C.V, y/o subsidiarias: Concesionaria Mexiquense S.A de C.V y Viaducto Bicentenario S.A de C.V.

También debe explicar si existe un contrato del gobierno estatal con las empresas Circuito Exterior Mexiquense y Viaducto Bicentenario, que otorga una garantía de recuperación de la inversión y rendimiento, y clarificar el monto pendiente.

De lo contrario, el gobernador debe instruir al secretario de Comunicaciones de la entidad para que realice la notificación inmediata y por escrito al fondo de inversión australiano IFM Investors, a la presidencia de la CNBV y a Aleatica, para que a su vez la empresa rinda un informe a los inversionistas de la notificación.

“Aleatica y subsidiarias insisten en que sí tienen derecho incondicional de cobro de dinero frente al Estado de México, esto les permite registrar en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2017 una supuesta inversión pendiente de recuperar en el Circuito y en el Viaducto por un monto conjunto de 98 mil 270 millones de pesos, equivalente a más de dos veces el saldo total de la deuda pública del Estado de México”, destacó el legislador.

En España, refirió, OHL Concesiones, S.A., propiedad de IFM Investors y dueña del 56.85% de Aleatica, sigue registrando su inversión en el Circuito y en el Viaducto como activo financiero.

Los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017, auditados por Deloitte España, revelan que estos títulos de concesión le otorgan “un derecho incondicional de cobro de efectivo, si al vencimiento de la concesión no se hubiera obtenido dicha rentabilidad garantizada”.

Tal registro, consideró, genera una afectación grave para el Estado de México, pues supone la existencia de una obligación incondicional de pago de dinero a cargo del gobierno local frente a Conmex y VB.

“Guardar silencio frente a esta situación podría generar responsabilidades para el gobierno del Estado de México por montos multimillonarios. De no actuar ya, es posible que en el futuro (la administración estatal) tenga que enfrentar reclamaciones multimillonarias de la propia Aleatica y sus subsidiarias o de sus respectivos acreedores, exigiendo el cumplimiento de la supuesta obligación incondicional de pago de dinero o de una garantía de recuperación de la inversión y el rendimiento”, alertó el diputado de Morena.

De la Cruz Pérez recordó que el 25 de febrero de 2003 el gobierno del Estado de México formalizó el título de autorización para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del sistema carretero Circuito Exterior Mexiquense a Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (Conmex), y el 7 de mayo de 2008 suscribió el título de concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Viaducto Bicentenario, S.A de C.V. (VB).

Sobre estas concesiones, dijo, se han hecho diversos señalamientos públicos muy graves respecto a presuntas ilegalidades, actos de corrupción y manipulación contable de Aleatica S.A.B. de C.V. (Aleatica) y sus subsidiarias. “Algunas han sido investigadas, confirmadas y sancionadas por la autoridad competente”.

El 22 de octubre de 2015, agregó, la CNBV, mediante el oficio número 210-81861-HVR/2015, confirmó que los títulos de concesión del Circuito y del Viaducto no otorgan a Conmex y a VB, respectivamente, un derecho incondicional de cobro de dinero frente al gobierno del Estado de México”.

Y tampoco –detalla el documento– “establecen el otorgamiento de una garantía de recuperación de la inversión y el rendimiento por parte del gobierno del Estado de México o por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM)… La recuperación de la inversión y el rendimiento de estas empresas dependen sólo del pago de las cuotas de peaje que pagan los usuarios”.

Según el legislador, SAASCAEM refiere que el gobierno del Estado de México no otorga garantía alguna ni obligación incondicional de pago de dinero para Aleatica y subsidiarias, pero no explica la razón por la cual la empresa nunca ha sido notificada.

A partir de esto, la CNBV concluyó que Aleatica y subsidiarias no podían registrar como activo financiero la “rentabilidad garantizada” –que para el 31 de diciembre de 2015 sumaba 55 mil 839 millones 600 mil pesos–, por no tener un derecho incondicional de cobro de dinero frente al gobierno del Estado de México ni una garantía de recuperación de su inversión y rendimiento en el Circuito y el Viaducto.

El 28 de marzo de 2016, prosiguió, la CNBV informó sobre la imposición de una sanción “histórica” a Aleatica y a sus subsidiarias por violaciones a la Ley del Mercado de Valores con el registro de activo financiero de la llamada “rentabilidad garantizada”, y les ordenó modificar sus estados financieros y cumplir con la ley.

De la Cruz Pérez también recordó que el proyecto original del Circuito fue la construcción de 155 kilómetros de carretera, pero sólo se concluyeron 110 kilómetros, es decir 70%, con un costo de 5 mil 600 millones de pesos.

Entre 2005 y 2017, abundó, Aleatica captó ingresos superiores a 22 mil millones de pesos por el cobro de cuotas de peaje en el Circuito; no obstante –señaló–, asegura que hay una inversión pendiente de recuperar por 72 mil 093 millones 300 mil pesos, deuda que crece cada año en lugar de disminuir.

En el Viaducto, al 31 de diciembre de 2017 “la supuesta inversión pendiente de recuperar con cargo a esta autopista alcanzaba 26 mil 176 millones 400 mil pesos, a pesar de que falta por construir la otra mitad del proyecto”.