Trump abandonará las conferencias de prensa si reporteros lo maltratan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que podría abandonar las conferencias de prensa si considera que los reporteros no se comportan con decoro o lo maltratan.

Aseguró además que instruyó a su equipo de trabajo para que se comporten igual, pues aseguró que algunos de sus funcionarios son tratados de manera “terrible” por parte de los periodistas.

El amago del mandatario llega horas después de que un juez ordenó a la Casa Blanca restituir la acreditación al reportero de la cadena CNN, Jim Acosta tras enfrentar verbalmente a Trump en una conferencia.

La Casa Blanca informó que está diseñando las reglas para la interacción de los periodistas con el Presidente y otros funcionarios, y aseguró que a la administración no le temblará el pulso para tomar medidas, aún si tienen consecuencias legales, informó Notimex.

“Si no hacen caso a las reglas y regulaciones, vamos a regresar de vuelta a la Corte y vamos a ganar, pero de manera más importante, simplemente nos vamos a retirar, y ustedes van a terminar no muy felices”, dijo Trump a los reporteros en la Oficina Oval.

Sin mencionar el caso del periodista de CNN, el Presidente dijo que “estamos escribiendo reglas y regulaciones para fijar una postura”, y explicó que las normas aluden al decoro que los reporteros deberán mostrar.

A Jim Acosta se le quitó su acreditación tras rehusarse a entregarle el micrófono a una edecán em una rueda de prensa; le había hecho dos preguntas a Trump, quien se negó a responder una tercera diciendo que era suficiente.

El reportero ignoró la indicación de Trump para que soltara el micrófono y la vocera Sarah Sanders aseguró que Acosta había forcejeado con la edecán e incluso mostró un video alterado. Luego, Sanders dijo que la sanción se debió a que el periodista fue irrespetuoso.

“Queremos libertad de prensa total, es muy importante para mí, es más importante para mí de lo que muchos creen, pero tienes que actuar con respeto en la Casa Blanca”, insistió el mandatario.

Pero “si sentimos que las cosas no están siendo tratadas de manera apropiada, que la gente no está siendo tratada de manera apropiada, siempre tenemos el derecho de irnos, y creo que algunos medios no van a estar muy felices si eso pasa”, indicó. (Con información de Notimex)