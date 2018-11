Como Tijuana, EU no está preparado para “invasión” de migrantes: Trump

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- De nueva cuenta, el presidente estadunidense Donald Trump arremetió contra la caravana migrante que ya se encuentra en Tijuana y aseguró que al igual que la ciudad fronteriza, su país no está preparado para una “invasión” y no la tolerará.

A través de Twitter, Trump escribió:

“El alcalde de Tijuana, México, acaba de declarar que ‘la ciudad no está preparada para manejar esta cantidad de migrantes, el retraso podría durar 6 meses’. Del mismo modo, Estados Unidos no está preparado para esta invasión y no la tolerará. Están causando crimen y grandes problemas en México. ¡Vete a casa!”.

El mensaje de Trump concluye con un poco amistoso mensaje.

The Mayor of Tijuana, Mexico, just stated that “the City is ill-prepared to handle this many migrants, the backlog could last 6 months.” Likewise, the U.S. is ill-prepared for this invasion, and will not stand for it. They are causing crime and big problems in Mexico. Go home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2018

En un segundo mensaje, Trump afirma que “Atrapar y Liberar es un concepto obsoleto. Ahora es Atrapar y Detener. Los migrantes ilegales que intentan ingresar a Estados Unidos, frecuentemente orgullosamente enarbolando la bandera de su país mientras solicitan el Asilo de Estados Unidos, podrían ser detenidos o rechazados. Dems (democratas) deben aprobar la Seguridad Fronteriza & Muro AHORA!”, expresó.

Catch and Release is an obsolete term. It is now Catch and Detain. Illegal Immigrants trying to come into the U.S.A., often proudly flying the flag of their nation as they ask for U.S. Asylum, will be detained or turned away. Dems must approve Border Security & Wall NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2018

La semana pasada el alcalde de Tijuana,Juan Manuel Gastelum, declaró que “Tijuana no está preparada para recibir una caravana de esa magnitud” y calificó a algunos de sus participantes como “vagos” y “mariguanos”.

Posteriormente matizó sus dichos y exhortó a la población a ayudar a los migrantes.