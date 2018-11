“La hermana secreta de Angélica María”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El primer día del Corona Capital 2018 se destacó por la calidad de producción en los distintos escenarios colocados a lo largo del Autódromo Hermanos Rodríguez. La programación incluyó una variedad musical: Atlas Genius; Bastille; Clairo; Jenny Lewis; Lorde; Now, Now; Pale Waves, Panic! at the Disco; Robbie Williams (cuya crónica