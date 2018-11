“Los abogados del diablo”, serie ganadora en Los Cabos

LOS CABOS, BCS.- Hace tres años se creó Cabos TV en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, debido a que dicha industria se ha ampliado, y ahora, en la 7 edición efectuada del 7 al 11 de este mes, el proyecto Los abogados del diablo ganó los galardones BOBO y Promo Trailer Art Kingdom.

Cada vez es más común que los escritores, directores, productores y actores del cine participen en las series televisivas; por lo mismo, en este festival hubo charlas con realizadores, productores y showrunners de series bajo el título “Del cine a la televisión: las ventajas y desventajas de una industria en transformación”.

En el panel participaron Entourage y Ballers (Rob Weiss), Narcos (Andrés Baiz), Alias grace (Sarah Gadon), Anne with an E (Miranda de Pencier), She’s gotta have it (Tonya Lewis Lee), The bisexual (Desiree Akhavan) Luis Miguel: La serie (Carla González Vargas y Humberto Hinojosa), El Chapo y Señor Ávila (José Manuel Cravioto) y Radical eye: The life and times of Tina Modotti (Alex García). Fueron dos sesiones, una moderada por el productor estadunidense Mark Kassen y otra por el crítico mexicano Arturo Aguilar.

Coincidieron que en este formato son cada vez historias con más calidad y cómo se buscan historias más diversas. Además de que este formato es otra ventana para las del cine. Incluso narraron sus experiencias en los proyectos.

La otra parte consistió en escoger, de cinco propuestas latinoamericanas de televisión en desarrollo, una para ser premiada. Aquí, los productores Paula Vaccaro y Aaron Brookner impartieron un taller de pitching a los representantes de los proyectos seleccionados tras una convocatoria de Series de TV en Desarrollo.

El ganador fue Los abogados del diablo, un documental de México, que producen Daniela Alatorre, Elena Fortes y Mario Gutiérrez Vega. Se llevó los reconocimientos BOBO –cien mil pesos que otorga BOBO Entretenimiento–, y Promo Trailer Art Kingdom –más de 100 mil pesos– en servicios creativos y de postproducción para la realización de un promo tráiler.

En la primera temporada se retratará a siete abogados latinoamericanos de siete países distintos que han defendido a un famoso imputado o probado delincuente. Cada capítulo es la historia de un abogado contada a través de entrevistas, material de archivo, y el registro diario del mundo que los rodea para profundizar en su vida pasada y presente, así como en la relación con sus clientes.

La competencia fue reñida. Los otros proyectos que concursaron fueron Los ángeles de la muerte (Argentina), un thriller que trata de unos enfermeros que deciden el porvenir de los pacientes. El productor es Hernán Musaluppi. El idealista (México) es ficción, basada en la biografía de Nazario Moreno. Utiliza la surrealista vida del narcotraficante para hablar de la violencia de la guerra contra las drogas, la corrupción gubernamental y el trauma de la migración indocumentada, en fin. El productor es Juan Simons.

Mario (México) es una bio-serie dramática que va desde principios de los ochenta hasta mediados del 2000 en la ciudad de Chicago, basada en la vida de Mario Flores, un emigrante mexicano que desde chico forma parte de la famosa pandilla Latin Kings. Los productores son Fernanda Gabenara y Alberto Muffelmann. Y Versus (México) sobre unos tenistas que se arriesgan a competir en el tour de la ATP. Entre ellos y el sueño de ser profesionales, se interponen viajes extenuantes, deudas financieras y expectativas paternales que aumentan la tensión en su camino. Produce Gabriela Gavica Marrufo.

Es interesante que un festival de cine abra las puestas a las historias de televisión para discutir y plantear nuevas estrategias que garanticen la creación y exhibición de estos contenidos.