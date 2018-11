Sólo si hay “presión interna”, AMLO irá por expresidentes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por primera vez desde que en campaña dijo que perdonaría la corrupción antes del 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador explicó que se trata de un postura política y con mayor claridad aseguró que los procesos abiertos o que se abran continuarán.

Como parte de su gira de medios electrónicos, el presidente electo visitó el martes Grupo Imagen y, ante las preguntas del titular del noticiario nocturno de esa televisora, Ciro Gómez Leyva, terminó aclarando que cuando habló de ir hacia atrás y al más alto nivel se refería a los expresidentes de México.

Inclusive, identificó por nombre a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de quienes dijo hay denuncias impulsadas por él mismo en distintos momentos interpuestas ante fiscales federales.

No obstante, precisó que su postura es no perseguir con intención política y que eso sólo variará si el pueblo lo pide.

“Estamos hablando de que puede haber esta presión interna y, en un verdadero sistema político democrático, los ciudadanos tienen la última palabra. Mi postura es, no voy a perseguir a nadie. Pero aclaro, quienes tengan juicios pendientes deberán responder, pero desde la perspectiva política, no vamos a llevar a cabo ninguna persecución”.

La amnistía política, identificada así por él mismo, fue abordada por el presidente electo al ser cuestionado sobre la conversación que publicó Raymundo Riva Palacio, y ante la repuesta Gómez Leyva le insistió en que muchos de los que lo acompañaron en su trayectoria se verán decepcionados:

“No me importa, mejor que me entiendan, que me comprendan, que lo analicemos todo. Pero una cosa: si la gente dice, queremos, no le hace que nos confrontemos, pero queremos justicia. Se hará justicia de arriba para abajo”, ofreció aunque sin precisar a qué tipo de presión se refiere.

Ayer, en su aparición en el programa Tercer Grado de Televisa, López Obrador afirmó que se trataba de un “punto final” y que su compromiso era erradicar la corrupción a partir del 1 de julio para no empantanarse ni confrontar al país y esta mañana lo reiteró en una improvisada conferencia de prensa.