Marko Cortés “devuelve” apoyo a Moreno Valle: el exgobernador será coordinador de senadores panistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El nuevo presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, designará mañana como coordinador de los senadores al exgobernador Rafael Moreno Valle, quien desde ese cargo cimentará su proyecto de ser candidato presidencial en 2024.

Cortés corresponde así al apoyo que le dieron Moreno Valle y los actuales gobernadores para ganarle la presidencia del PAN a Manuel Gómez Morin Martínez del Río en la elección del pasado domingo 11, pero también valida las versiones en el sentido de que será “un títere” del exgobernador de Puebla, discípulo de la cacique magisterial Elba Esther Gordillo.

De acuerdo con senadores consultados, Moreno Valle sustituirá en la coordinación a Damián Zepeda, quien hace exactamente un mes, el 21 de septiembre, alertó en entrevista con el reportero que sería funesto para el PAN que las decisiones en ese partido no las tome el presidente en funciones, sino los gobernadores, como sería la designación del exgobernador poblano:

“Si intereses ajenos al PAN, aunque sean gobiernos, van a ser los que regulen la agenda del partido, y por ello el PAN no puede cumplir su rol de oposición, sino que se pone a negociar temas a cambio de presupuesto, policías y demás, le espera un muy mal futuro al PAN”.

–¿El PAN se está jugando la vida?

–Completamente, pero vamos a ver el resultado. Si lo que escucho es real, estoy muy preocupado. Un pacto que formalice que una instancia que no tenga facultades estatutarias sea la que tome decisiones en el partido, me parecería terrible y no sólo terminaría muy mal, sino pésimo. De confirmarse que esos son los acuerdos me parece muy mal, porque implica que el dirigente no toma las decisiones en el partido.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Doctrina del PAN, Juan José Rodríguez Prats, afirmó desde octubre que Cortés “no es más que un títere de Rafael Moreno Valle”.

–¿Es un qué?

–Un títere de Moreno Valle, quien es la negación del PAN. Va entregar el PAN a quien representa todo contra lo que luchó el partido toda su vida.

Este lunes, Zepeda se separó de la coordinación del PAN y la puso a disposición del presidente saliente del albiazul, Marcelo Torres, y ese mismo día asumió la presidencia Cortés, quien habló con algunos senadores que dan como un hecho que el expriista Moreno Valle será el nuevo coordinador.

Este cargo de Moreno se da en vísperas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) defina si anula la elección de gobernador en Puebla o ratifica el triunfo de Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador.