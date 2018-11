“No se preocupen”, se dará autonomía a medios públicos: Sánchez Cordero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se harán los ajustes legales necesarios para dar autonomía a las radiodifusoras y medios públicos.

“Lo de medios vamos a ajustarlo. No, no, nada va a ser de errata, se va a discutir a morir, vamos a revisarla para darles autonomía a los medios públicos, no se preocupen, van a ver cómo se va a respetar todo esto”, dijo Sánchez Cordero en entrevista, de acuerdo con la agencia Notimex.

De acuerdo con la ministra en retiro de la Suprema Corte, durante el debate y aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que se realizará mañana, podrá ajustarse el artículo 27, fracción VIII, que otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de administrar los medios públicos permisionados.

La minuta enviada por la Cámara de Diputados señala que la Segob estará facultada para administrar el tiempo del Estado en radio y televisión y proveer el servicio de radiodifusión a nivel nacional.

El lunes se dio a conocer un desplegado en el que 42 organizaciones e instituciones académicas, así como 103 especialistas, demandan al Senado modificar la fracción VIII del artículo 27, al considerar que la reforma aprobada en San Lázaro representa un grave retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

Sánchez Cordero también defendió las modificaciones al artículo 21 de esa ley, que otorga facultades al Presidente de la República para constituir comisiones intersecretariales.

“Siempre se habían hecho comisiones. El Presidente de la República había establecido cualquier cantidad de comisiones, recordarán la de la paz para el estado de Chiapas, con el EZLN; la comisión para investigar el caso de la muerte de Luis Donaldo Colosio, las comisiones del Ríos Balsas”, dijo Sánchez Cordero.

“Se habían hecho miles de comisiones y nadie había dicho nada. Ahora le estamos dando un asidero legal y todo mundo critica”, expresó (con información de Notimex).