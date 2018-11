UE estudia plan de seguridad de AMLO; si detecta problemas lo rechazará, advierte

BRUSELAS, Bélgica (apro).- El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el cuerpo diplomático de los 28 países de la Unión Europea (UE), advirtió que será “coherente” y rechazará el Plan Nacional de Seguridad y Paz de Andrés Manuel López Obrador si concluye que tendrá un impacto negativo en materia de derechos humanos, tal como lo determinó antes con la Ley de Seguridad Interior (LSI) de Enrique Peña Nieto.

“Lo estamos estudiando (el plan de López Obrador) de manera respetuosa”, señaló a Apro el jefe adjunto de la división para México del SEAE, Fernando Ponz.

“En su momento manifestamos serias preocupaciones contra la LSI, y creo que nos podemos alegrar que efectivamente se haya declarado que no es válida”, señaló Ponz en referencia al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el pasado 15 de noviembre la declaró anticonstitucional.

El diplomático afirmó que el SEAE está estudiando la propuesta de AMLO “desde el respeto de un país socio, pero también desde la promoción de nuestros valores (democráticos).

“Si vemos que hay problemas similares a los anteriores (en la LSI), nuestra posición será lógicamente coherente y será la misma (que con la LSI)”.

“El diablo está en los detalles”

Ponz recordó que en Europa hay fuerzas de seguridad como los carabineros italianos, la gendarmería francesa o la Guardia Civil española, que mezclan elementos militares y civiles “sin que ello represente ningún problema”.

Sin embargo, precisó, “la militarización en sí misma no es una preocupación, sino que puede llevar a más violaciones a derechos humanos” (en México), “pero todo esto es hipotético y no sabemos qué resultado puede llevar”.

Insistió que la UE está analizando con detenimiento el plan de seguridad del próximo gobierno, ya que, manifestó, “el diablo está en los detalles”.

Las declaraciones de Ponz se realizaron en el marco de la jornada Right to inform and right to defend in Mexico que organizó el grupo del Partido Verde/Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo.

Durante ese evento fue presentado el programa “De la mano: el Parlamento Europeo con el periodismo mexicano”, por medio del cual cinco periodistas en riesgo o en condiciones vulnerables están apadrinados cada uno por un eurodiputado.

El programa, que es patrocinado por el eurodiputado catalán Josep-María Terricabras y la organización Artículo 19 México, tiene el objetivo de brindar una protección internacional a los periodistas mexicanos por parte de los legisladores europeos, a través del seguimiento de su trabajo y de la denuncia inmediata ante las autoridades mexicanas en caso de amenazas en su contra o situación de peligro.

Los periodistas del programa son: Jorge Sánchez (Veracruz), que estará hermanado con el eurodiputado Miguel Urbán; Rosa Eugenia Linares (Morelos), con la eurodiputada Jude Kirton-Darling, y Gloria Ruiz (Coahuila), con Molly Scott.

En el grupo también está la corresponsal de Proceso en Guanajuato Verónica Espinosa, hermanada con el eurolegislador Ernest Urtasun, así como Jesús Humberto González Deleija (Tamaulipas), que estará comunicado con Evelyn Regner. En un documento interno se menciona igualmente a la periodista Carmen Aristegui, hermanada con Terricabras.

El programa estará vigente hasta las elecciones del Parlamento Europeo de mayo próximo, y podrá ser renovado y agregar a más periodistas mexicanos si así se acuerda mutuamente con los eurodiputados entrantes.