Ante ola de violencia en Salamanca, alcaldesa propone “toque de queda”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa morenista de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, sugirió establecer el toque de queda ante la ola de violencia que se vive en ese municipio guanajuatense.

La funcionaria recomendó “no salir por las noches y no tomar bebidas embriagantes para evitar ser atacados”.

Y propuso esta medida, tras el reciente ataque a jugadores en un campo de fútbol en la colonia El Edén, en el que murieron tres hombres, entre ellos un funcionario municipal del área de deportes.

“Un trabajo que tenemos que hacer todos, (es) la prevención, no nada más en los campos si no en muchas áreas de nuestro municipio donde falta luz, donde hay lugares que no son muy seguros.

Yo creo que debemos de tener la prevención, evitar ingerir bebidas embriagantes, andar solo en la ciudad tarde, creo que la prevención aquí tiene mucho que ver. Invito las familias a que busquemos generar una mejor armonía y tener muchísimo cuidado, no salir tarde y tener mejores acciones de prevención para evitar que sean atacados”, dijo al responder una a la pregunta de si incrementará la seguridad en los campos de fútbol.

Hernández Cruz, desestimó la pertinencia de contar con una policía municipal pues la seguridad en Salamanca está a cargo del Mando Único que está en coordinación con la Gendarmería y las fuerzas militares.

Con información de Zona Franca