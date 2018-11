“Que el Estado no brinde impunidad a quienes hayan delinquido”: Cuauhtémoc Cárdenas

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano consideró que no se debe otorgar impunidad a quienes delinquieron, ante la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de perdonar a personajes corruptos del pasado.

“Yo creo que no habrá ninguna causa judicial que esté abierta y se vaya a cerrar, lo importante es que todo se haga de acuerdo a lo que establecen las leyes. Es necesario que no se mantenga la impunidad, es indispensable que el Estado no brinde impunidad a quienes hayan delinquido”, sostuvo.