Con la “anuencia” de AMLO, Sheinbaum presenta a Ernestina Godoy como próxima procuradora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la “anuencia” por adelantado del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, y una estrategia de trabajo sin grandes novedades, Ernestina Godoy fue anunciada hoy como próxima procuradora general de justicia de la Ciudad de México, al menos para los próximos seis meses.

En la Casa del Poeta, la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, aclaró que, en tanto no se termine el proceso de transición de la Procuraduría a la Fiscalía General -como lo manda la Constitución Política de la capital-, dicho nombramiento aún debe ser aprobado por el presidente. Por eso, dijo que el tabasqueño ya dio su consentimiento.

No obstante, adelantó que plantearán en el Congreso local que la formación del Consejo Ciudadano, el límite para la transición a la Fiscalía y el nombramiento “puedan aplazarse porque son tiempos muy cortos”.

La exdelegada en Tlalpan presentó a Ernestina Godoy como “una mujer honesta y preparada. Tiene una historia de una gran honestidad y compromiso con la ciudadanía y eso es fundamental para quien va a procurar la justicia en la Ciudad de México”.

Ayer, Godoy presentó su licencia indefinida como coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y anunció que hoy sería confirmada como futura procuradora.

Este jueves, aseguró que, según su diagnóstico, la Procuraduría General de Justicia local (PGJ-CDMX) no tiene credibilidad.

“Encontramos que la percepción de la ciudadanía es que la justicia en esta ciudad no es ni pronta ni gratuita, que es burocrática, ineficiente, con corrupción y que fomenta la revictimización. Por eso se denuncia poco, porque no hay confianza en la institución”, dijo.

Y destacó la baja eficiencia de la Policía de Investigación y los Ministerios Públicos hace que siete de cada 10 homicidios dolosos quedan impunes. Además, comentó que 2018 cerrará con 50 mil delitos más que en 2012. Y la gravedad aumenta si se considera la cifra negra de que sólo seis de cada 100 delitos son denunciados.

Luego, la exdiputada local y federal expuso la Estrategia de Seguridad, Paz y Justicia para la Ciudad de México que, dijo, está “alineada” con la estrategia de seguridad que habrá a nivel federal, en especial, para el combate del narcomenudeo “que se enfrentará con inteligencia criminal y la coordinación con la federación”.

Dicha estrategia se basa en cinco ejes: erradicar la corrupción, fortalecer el enfoque de atención a víctimas, fortalecer la profesionalización de los servidores públicos de la dependencia, fomentar la cultura de la denuncia y actuar bajo los principios de rendición de cuentas y la transparencia.

Como en la presentación del próximo jefe de la policía, dijo que estas tareas tendrán especial atención en los jóvenes.

La también exdelegada en Iztapalapa dijo que, a partir de este nombramiento “vamos a hacer una buena transición para que nazca una Fiscalía que verdaderamente sirva, que verdaderamente apoye, que verdaderamente ataque la impunidad. No se trata de una simulación, no queremos hacer eso, no queremos hacer solamente cambio de rótulos en las oficinas”.

A la presentación de Godoy acudieron, además de Sheinbaum, los futuros titulares de la Secretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez; de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta; y de la coordinación del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia, Tomás Pliego.