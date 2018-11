“Estoy en casa”, escribe la sonda InSight tras posarse con éxito a Marte (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La sonda InSight aterrizó con éxito en Marte tras 200 días de viaje en los que recorrió 484 millones de kilómetros, confirmó este lunes la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos.

La sonda sobrevivió a los llamados “siete minutos de terror”, en los cuales tuvo que reducir su velocidad de 20 mil a cinco kilómetros por hora para posarse sin riesgo sobre la superficie marciana.

Más de la mitad de las sondas enviadas a Marte han fracasado en esos siete minutos. En octubre de 2017, el módulo Schiaparelli de la Agencia Espacial Europea no superó esa fase y se estrelló contra la superficie del planeta rojo.

“Es una de las partes más intensas de mi misión. Empieza cuando llegue a la zona alta de la atmósfera marciana y dura unos seis minutos y medio, hasta que aterrice con seguridad”, publicó la misma sonda InSight en sus cuentas en redes sociales.

Como en misiones anteriores, la NASA crea y administra cuentas en redes sociales en los que sus aparatos “informan” sobre sus misiones.

I'm flying through the Martian atmosphere at thousands of miles per hour. It's really heating up outside (like 2,700 degrees F/1,500 C)! 🔥 Thankfully my heat shield is designed to keep me cool and comfortable. Watch LIVE: https://t.co/oig27aMjZd #MarsLanding pic.twitter.com/99WXofPe3s

— NASAInSight (@NASAInSight) November 26, 2018