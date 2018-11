Comisión disciplinaria multa a Maradona por criticar a árbitro

CIUDAD DE MEXICO (apro).- La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol aplicó una sanción económica al argentino Diego Armando Maradona, entrenador de Dorados de Sinaloa del Ascenso Mx, por sus críticas al árbitro en la jornada 15 del torneo en su fase regular.

Maradona, quien acaba de clasificar a Dorados a la final de la liguilla en el torneo Ascenso Mx, era objeto de una investigación por la Comisión Disciplinaria de la FMF tras sus declaraciones en contra del silbante Alan Martínez por sus fallos en el empate entre Sinaloa y San Luis, el otro finalista. Y de paso, Diego Armando arremetió contra el exsilbante Edgardo Codesal, quien pitó la final de Italia 90, donde Alemania se impuso a Argentina.

“Que me gane el árbitro no me gusta, que me ganen en la cancha. Me voy apenado. El juez tiró por la borda nuestro trabajo semanal. Ya lo dije: siguen sin encontrar el libro. Lo que hizo este árbitro no es de una buena persona. Nos amonestó a todos los jugadores nuestros que pasaban al lado. No quiero hablar mucho de él… no quiero remontarme a tiempos de Codesal, porque si sigo hablando diría barbaridades”.

“Que vean el partido las autoridades y aceptaría mi error, pero el equivocado esta vez fue el árbitro, que estuvo en contra de Dorados”, reiteró Maradona.

“Se impone al señor Diego Armando Maradona, director técnico del Club Dorados de Sinaloa, del Ascenso Mx, una sanción económica –no especificó el monto- por infringir los artículos 8, 10, 11 y 28 del Código de Ética de la FMF”, informó la Comisión Disciplinaria.