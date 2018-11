Aureoles regresa la educación de Michoacán a la federación por “falta de presupuesto”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas del inicio del nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que entregará a la federación el sistema educativo del estado.

En un mensaje a medios el lunes pasado por la tarde, anunció que dan por terminada la adhesión al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebrado desde 1992, y el Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de Conciliación de Plazas Transferidas, suscrito en diciembre de 2014.

El argumento, según Aureoles es que las finanzas del estado no dan para cubrir la nómina magisterial.

“No hay para cerrar el mes de diciembre, la quincena y el aguinaldo. No es que no me importe la educación, pero ese tema no es mi responsabilidad, sino del gobierno federal. La administración tiene 30 días para nombrar un representante y solucionar el problema”, aseveró.