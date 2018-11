Expertos antimafia italianos aplauden el plan de AMLO de atender las causas del narco

ROMA, Italia (apro).- El Plan de Paz y Seguridad de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha saltado al ruedo internacional. Dos de los mayores expertos italianos en tráfico de estupefacientes y organizaciones criminales organizadas, el profesor Antonio Nicaso y el fiscal Nicola Gratteri, manifestaron este martes su preocupación por la propuesta de legalizar las llamadas ‘drogas ligeras’, así como por cualquier medida que avale una amnistía para personas que han cometido delitos vinculados con el narcotráfico. Dos medidas que, precisamente, forman parte de las propuestas divulgadas por el Gobierno entrante de AMLO.

Por el contrario, según contaron los dos expertos durante una conferencia de prensa en Roma, la decisión de poner el foco en la lucha contra la corrupción, de ser llevada adelante de manera contundente y sistemática, contribuirá a combatir la violencia y a pacificar el país. En esta línea, Nicaso se expresó también a favor de la creación de una Guardia Nacional, otra de las propuestas planteadas por el Ejecutivo que asumirá el próximo 1 de diciembre.

“En lo que concierne la propuesta de legalización, estoy completamente en contra”, dijo Gratteri, quien en las últimas dos décadas ha coordinado los mayores operativos de lucha contra los tráficos entre los carteles mexicanos y la Ndrangheta de Calabria (sur de Italia).

De acuerdo con él, una de las principales razones por las que rechaza esta propuesta es que la considera ineficaz. “Hay una serie de argumentos que sostienen aquellos que creen que legalizar las drogas es la solución. Todos son equivocados”, afirmó.

“Primero, está probado que incluso el uso sistemático de la marihuana afecta el cerebro. Segundo, también si les quitamos el negocio de las drogas ligeras, los narcotraficantes seguirán vendiendo las otras drogas. Tercero, el Estado no se beneficiará de mayores entradas, pues tendrá que curar a más personas con patologías derivadas del uso de estas drogas”, detalló.

En el caso de considere avalar una legalización de drogas duras, como la cocaína (algo no planteado por el Gobierno entrante, de momento), las consecuencias podrían ser aún más nefastas, consideraron Gratteri y Nicaso.

“En ese caso, México también podría incurrir en situaciones de conflicto con otros países. De hecho, en México no se produce cocaína. Los tres países productores son Bolivia, Colombia y Perú. Entonces, ¿de quién se adquirirían esas drogas? ¿De las organizaciones criminales que operan en esos países? Me parece evidente que se plantearía un conflicto”, planteó Nicaso.

“Eso sí, otro asunto es hablar de despenalización para los consumidores”, afirmó, al considerar que esta medida sí podría aliviar el sistema carcelario del país, sin que, por ello, se contribuya a una expansión del fenómeno.

Tanto así que el experto también se dijo contrario a amnistías o reducciones de penas para personas que han sido condenadas por su participación en organizaciones criminales organizadas.

“Sería algo terrible. Significaría que se ha fracasado en todos los frentes, sobre todo tras el esfuerzo hecho para atrapar a criminales como el Chapo Guzmán. La certeza del castigo es una de las columnas de la lucha contra las mafias”, consideró Nicaso, profesor de Historia de la Criminalidad Organizada en la Universidad de Queen, en Kingston, Canadá.

Atender las causas

Con todo, al tratar un tema tan delicado, ambos expertos consideraron correcto el planteamiento del presidente electo de poner el énfasis en atender las causas de la inseguridad y prevenir los delitos, y no en la militarización del país.

“La respuesta al narcotráfico no está en militarizar el país. Lo han hecho durante años y eso no resolvió el problema. Eso significa que no era la vía correcta. Sacar el ejército a la calle, que haya combates cuerpo a cuerpo con los narcotraficantes, eso no impidió los tantos asesinatos de periodistas y civiles que se han producido en estos años”, recordó Gratteri.

“El problema es que existía y existe un problema que los anteriores Gobiernos no han resuelto y eso es erradicar, o al menos reducir, la corrupción. Si tú tienes una administración pública sucia, en la que todos tienen un precio, no vas a ningún lado”, agregó el fiscal.

De igual manera, también Nicaso consideró que, aunque se trate de un proceso lento, lo primero para pacificar el país es que los corruptos salgan de las instituciones.

“Es necesario combatir la corrupción política. No es posible encontrar una solución protegiendo a una parte y luchando contra otra”, argumentó.

Sueldos más altos para la policía

En esta línea, Nicaso afirmó que la posibilidad de la creación de una Guardia Nacional podría ser una buena medida para llevar adelante esta lucha.

“Crear una guardia nacional podría ser una solución, aunque el problema principal en México es la policía municipal”, opinó Nicaso.

“Estuve varias veces en México y el problema en México es que los policías, sobre todo los de la municipal, ganan muy poco y, por ende, son fáciles de corromper. Hay que subirles el sueldo y combatir la corrupción. Hasta ahora, México no ha hecho nada contra la corrupción”, explicó el experto, respondiendo a una pregunta de Apro.

“Hay que romper urgentemente con esa idea de que ‘el que no transa, no avanza’”, añadió Nicaso, hablando en español, en referencia a esta expresión muy mexicana que implica que para ascender económicamente es necesario aceptar el modelo de las mordidas y otras corruptelas.

“Es un sistema contraproducente”, subrayó.

La gente honesta

Por eso, consideró, entre las primeras medidas de AMLO debería estar una reforma de la administración pública.

“Hay que empezar por la administración pública. Poner la gente honesta en los puestos importantes. Sin eso, no se llegará a ninguna parte”, afirmó Nicaso, también autor —junto con Gratteri— de varios libros sobre la Ndrangheta y sus relaciones internacionales, incluidos los carteles mexicanos.

“Espero de verdad que lo hagan. No solo de palabra”, continuó.

En esta línea, también puntualizó que, en la actualidad, el narcotráfico mexicano se encuentra ante una encrucijada.

“Estamos en un momento delicado para el narcotráfico mexicano. Hay que ver si ganará el modelo violento de los Zetas, o de una presencia más silenciosa y menos llamativa en la gestión del territorio”, dijo el analista.

“Si este último modelo triunfara, entonces es posible que también se reactiven muchos de los contactos internacionales de los carteles mexicanos”, afirmó, recordando que la relación con las mafias italianas se dañó en parte por los brutales actos de violencia llevados adelante por los narcos mexicanos.

“Eso es algo que a las mafias italianas no les gusta, porque llama la atención de las instituciones y daña los negocios”, aseveró.