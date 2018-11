López Obrador: “daremos mucha confianza a la inversión”; busca acuerdo con Trump y Trudeau

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que está hablando con el presidente estadunidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau para lograr un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de los tres países.

En un video publicado en sus redes sociales, López Obrador detalló “otros compromisos” que asumirá el sábado, cuando tome posesión de la Presidencia de la República. Entre ellos, dijo, explicará cómo se financiará el desarrollo sin crear impuestos nuevos y sin gasolinazos, respetando los equilibrios macroeconómicos y dando “mucha confianza a la inversión”.

“¿Por qué digo esto? Porque va a haber un auténtico estado de derecho. No van a ver expropiaciones, actos arbitrarios. Vamos a terminar con la corrupción, con la impunidad”, aseguró.





Tras agradecer a los participantes en la consulta ciudadana del pasado fin de semana, López Obrador destacó que la representación de Estados Unidos, encabezada por el vicepresidente Mike Pence, es la más amplia de las que asistirán como invitados a la ceremonia de toma de posesión, pues incluye a gobernadores de la Unión Americana.

“A eso de las 5 de la tarde, en el Zócalo, están todos invitados, ahí voy a hablar de los compromisos, y voy a explicar cómo vamos a financiar el desarrollo sin aumentar los impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin gasolinazos, respetando los equilibrios macroeconómicos”, señaló.

López Obrador reiteró que se va a respetar la autonomía del Banco de México y no se gastará más de lo que ingrese a la hacienda pública, y se va a dar mucha confianza a los inversionistas.

“Los que invierten en empresas, en acciones, en el mercado financiero van a tener aseguradas esas inversiones, y van a obtener buenos rendimientos”, refrendó.

El presidente electo insistió en que México va a ser un país seguro y dará mucha confianza a la inversión, “que además la necesitamos”.

“Porque no solo vamos a utilizar la inversión pública, necesitamos también la inversión privada nacional y aumentar la inversión extranjera. Ya estamos haciendo acuerdos, estoy hablando con el presidente Trump, con el primer ministro Trudeau para que logremos un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de nuestros países para impulsar actividades productivas, que haya empleo, que haya crecimiento económico, que la gente tenga empleo en sus lugares de origen y, de esa manera, atendiendo lo fundamental, se enfrente el fenómeno migratorio”, explicó.

“Siempre he dicho que la gente no sale de sus pueblos por gusto, sale por necesidad y queremos que la migración sea optativa y que no sea obligatoria. Todo esto va a significar la cuarta transformación”, afirmó López Obrador.

Finalmente, el futuro mandatario celebró que se haya aprobado el cambio en el orden de los colores en la banda presidencial.