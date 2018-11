“No aceptamos jugar ningún partido”: presidente de Boca Juniors

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del club Boca Juniors, Daniel Angelici, aseguró que no está de acuerdo con la reprogramación del juego de vuelta de la final de la Copa Libertadores, ante el acérrimo rival River Plate.

“No aceptamos jugar ningún partido”, advirtió el directivo.

Además, Angelici afirmó que de ser necesario recurrirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en busca de una sanción contra River Plate, luego de los incidentes del sábado anterior que derivaron en la suspensión del definitivo juego de la final de la Copa Libertadores.

Después de la reunión convocada este martes por el presidente de la Confederación de Futbol Sudamericano (Conmebol), Alejandro Domínguez, en Asunción, con los titulares del Boca Juniors y River Plate (Rodolfo D’Onofrio), Daniel Angelici confía en que el Tribunal de Disciplina dé respuesta a su reclamo, en el que pide la descalificación de su rival.

“Hemos llegado a Paraguay por una convocatoria que hizo Alejandro Domínguez para comunicarnos que el Comité ejecutivo, en facultad del artículo 35, tomó la decisión de que, si se juega, sea en el exterior.

“Boca Juniors escuchó atentamente la palabra del presidente, y luego le dijo que, junto con la Comisión Directiva, tomó la decisión de hacer la presentación pidiendo la descalificación de River y que vamos a esperar a que el Tribunal de Disciplina y Sanciones, un órgano independiente, nos dé una definición a nuestra presentación, que hoy la hemos ampliado con 46 fojas más”, reveló Angelici.

Lo anterior, no obstante que horas antes la Conmebol anunció que el partido en cuestión se disputará entre el 8 o 9 de diciembre.

“La Conmebol tiene antecedentes suficientes para avalar lo que dice Boca, luego de que tengamos respuesta miraremos y, si no, agotaremos todas las instancias. Si tenemos que ir al TAS, iremos”, reiteró Angelici.

Más tarde, el presidente del River Plate, Rodolfo D´Onofrio, dijo que tiene información que el presidente de Argentina, Mauricio Macri -ex presidente de Boca Juniors- desea que la final se juegue en el Monumental.

“Nuestra posición es jugar en River. Un allegado del presidente de la nación me hizo llegar que Macri tenía el interés de que el partido se juegue el domingo. Lo digo porque sé quién me lo contó. El segundo tema es que Macri quiere y pretende que se juegue en River y que va a haber seguridad para que se juegue en -River.

“Son temas muy importantes porque aparte estamos ante el G-20. Y en este G-20 Argentina va a estar en el mundo y se lo va a ver. Será un éxito y el mundo se enterará lo que pasó. Entonces, si podemos hacer un G-20, ¿Cómo no vamos a poder hacer un partido? Sería el broche final para demostrar que lo ocurrido el sábado no es algo que no podamos solucionar”, dijo el presidente del River Plate.