La SEP presume una tasa de analfabetismo de 4% en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una tasa de analfabetismo de 4%, México, de acuerdo con los estándares internacionales, “es un país plenamente alfabetizado en el promedio nacional”, afirmó este miércoles el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán.

Durante la inauguración de la 43 sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el funcionario federal reconoció “los esfuerzos” de los secretarios de Educación de los estados, quienes en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), subrayó, alcanzaron esa tasa.

En un comunicado, la SEP informó que Granados Roldán presentó a las autoridades educativas estatales el ‘Libro Blanco de la Reforma Educativa’, “un esfuerzo de documentación integral” sobre la política en la materia.

También entregó el Informe de Rendición de Cuentas SEP, que contiene cifras y estados financieros, y que junto con el ‘Libro Blanco’ ya se hicieron llegar a la Secretaría de la Función Pública.

En la sesión previa a la llegada del próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, Otto Granados Roldán expuso los avances en materia educativa, y recordó que, para ofrecer educación de calidad a niños, niñas y adolescentes, el Estado recuperó la rectoría en la materia,

En su oportunidad, el director general del INEA, Gerardo Molina Álvarez, presentó los avances en la Campaña Nacional de Alfabetización 2018, con lo que –apuntó– fue posible alcanzar la tasa para que México sea considerado “una nación plenamente alfabetizada”.

Explicó que en México el rezago educativo de la población joven y adulta es la de 15 años o más que no sabe leer ni escribir, que no ha concluido su educación primaria o secundaria, y que no está siendo atendida por el sistema escolarizado de educación básica.

En este contexto, señaló que el INEA, al ser la autoridad en educación para los jóvenes y adultos, y considerando que la UNESCO determinó que una vez que un país obtiene una tasa menor al 4% de personas que no saben leer y escribir, se le declara territorio libre de analfabetismo, “se puede establecer que si a nivel nacional se tienen reportes estadísticos de que el porcentaje de analfabetismo en la población objeto del INEA está por debajo del 4%, ésta podría izar una Bandera Blanca, como un reconocimiento al trabajo de las autoridades y la sociedad para abatir el analfabetismo y el rezago educativo”.

Molina Álvarez comentó que, al realizar el análisis de la información de la población en situación de analfabetismo, se determinó que se distribuye de la siguiente forma: poco más del 40% de la población analfabeta tiene 65 años o más, y consideró que hay un área de oportunidad en el ámbito rural, puesto que aquí se concentra el 51.5% de analfabetas.

Agregó que tres de cada diez analfabetas son indígenas; el 19.4 por ciento de analfabetas presentan algún tipo de discapacidad, y cuatro de cada diez analfabetas comparten como característica estar casados.