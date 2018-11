TEPJF confirma falta de interés jurídico de periodista para invalidar elección de Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPF) confirmó el fallo del Tribunal Electoral de Puebla que determinó que el ciudadano Sergio Mastretta carece de interés jurídico para pedir la nulidad de los comicios por la gubernatura de Puebla.

En la sesión del miércoles pasado, por unanimidad fue aprobada la ponencia presentada por el magistrado José Luis Vargas Valdez, en torno al expediente SUP-JDC-499/2018.

En primer término, se desechó el amicus curiae presentado en torno a este caso por una organización civil de Puebla para respaldar la demanda que tenía como alegato la violencia generalizada que se registró en las elecciones del 1 de julio en Puebla.

De acuerdo con el magistrado, el escrito no reunía las características de “amigo de la Corte” pues era evidente su pretensión coincidente, solidaria y de plena empatía con el promovente.

El fallo determinó infundados los agravios y confirmó la postura del TEEP de considerar que no se había demostrado interés jurídico por el hecho de que Mastretta sí pudo emitir su voto durante la jornada electoral.

“Por consiguiente se advierte que fue conforme a derecho la sentencia emitida por el Tribunal responsable, en virtud de que el accionante no acreditó tener interés jurídico directo por la afectación frontal, real y efectiva a su esfera jurídica”, expuso Vargas Valdez en su sentencia.

Llevará el caso a la CIDH

A través de las redes sociales, previo a conocer el fallo, el periodista Mastretta adelantó que de confirmarse la resolución del TEEP, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues considera que no se ha analizado a fondo su planteamiento sobre la violencia que se registró en los comicios poblanos.

“Impugno que la elección se dirima a balazos, que la violencia no sea ‘determinante’, como lo sentenciaron los jueces poblanos”, expresó.

En la demanda que presentó Mastretta ante la Sala Superior del TEPJF se incluyeron los testimonios de ciudadanos y funcionarios electorales de lo ocurrido durante el ataque de grupos armados al interior de casillas electorales en Puebla.

El periodista refirió que el viernes, acudió con su abogado Alberto Peralta Merino, para exponer sus argumentos ante los equipos de Instrucción de tres de los magistrados del TEPJF.

“Intenté sensibilizar al tribunal del impacto brutal contra la democracia en Puebla que dejará la decisión de no anular una elección agarrada a balazos por grupos de poder fáctico que utilizaron a bandas del crimen organizado para tronar la jornada; y que el hecho pase sin más, sin tener idea de quién y por qué lo hizo, sin un detenido, sin el menor asomo de información por parte de la FEPADE en torno a las denuncias que se presentaron por un gran número de ciudadanos y por el propio INE.

“A mí no me representan los partidos, nunca he pertenecido a uno. Encuentro contrario a los derechos humanos esta exclusión de los ciudadanos en un litigio electoral que ha ocurrido por una violencia a todas luces criminal. No fueron ciudadanos descontentos los que balearon las secciones en Puebla”, explicó.