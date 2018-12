El Tri femenil y el Mundial Sub 17 que se quieren llevar este sábado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección femenil Sub 17 tuvo su último entrenamiento en el Complejo Deportivo Los Céspedes, en Montevideo, antes de disputar ante España la final del Mundial de la categoría este sábado a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

La entrenadora del equipo, Mónica Vergara, aseguró que sus pupilas están listas para convertirse en campeonas del mundo, un objetivo que superó sus expectativas cuando el Tricolor femenil llegó a Uruguay.

“Veo este trofeo y ya me lo quiero llevar”, dijo Vergara en conferencia de prensa.

“Siempre soñé con un momento así, he trabajado muy fuerte por estar en este momento. Todo ha superado mis expectativas. Estoy agradecida con Dios y con todas las personas que me apoyaron para estar acá”, añadió.

Sobre la selección de España, Vergara reconoció que es un equipo difícil y bien entrenado por la directora técnica María Antonia “Toña” Is Piñera, de quien se confesó admiradora.

“España evidentemente es finalista porque son dignas merecedoras de estar aquí, es un equipo que sabe posicionarse muy bien tanto en defensiva como ofensiva. Sus jugadoras, empezando por su portera, tienen muy buen trato con el balón, es una escuadra muy organizada que ataca muy bien, es el equipo con mayor llegada del torneo, han anotado 13 goles y recibido únicamente dos. ‘Toña’ Is es una gran entrenadora, es alguien que admiro, respeto y le he imitado varias cosas y me gusta estar a lado de personas que me hacer ser mejor”, finalizó.