George H. W. Bush, expresidente de EU, murió a los 94 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— George Herbert Walker Bush, presidente número 41 de Estados Unidos y cabeza de una importante dinastía en la política de ese país, falleció a los 94 años de edad, informaron su familia y su oficina en comunicados que dieron a conocer los medios el viernes por la noche.

Último veterano de la Segunda Guerra Mundial en ocupar la Casa Blanca, piloto de guerra y empresario petrolero, Bush fue padre del presidente 43 de EU, George Bush. Es por ahora el más longevo de los mandatarios estadunidenses en toda la historia.

Bush padre gobernó de 1989 a 1993, y entre los hechos que marcaron su mandato está la Guerra del Golfo, emprendida por Estados Unidos contra Irak, en represalia por la invasión a Kuwait ordenada por el régimen de Saddam Hussein.

Durante su periodo se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), lo que dio lugar a que acuñara el concepto de que iniciaba un “nuevo orden mundial” tras el fin de la Guerra Fría. También se emprendió la invasión a Panamá, que concluyó con la caída del dictador Manuel Noriega.

Nacido el 12 de junio de 1924 en Milton, Massachusetts, siguió la vocación política de su padre, Prescott Bush, quien fue elegido senador por Connecticut en 1952.

Fue vicepresidente durante el gobierno de Ronald Reagan, lo que le permitió lograr la candidatura presidencial republicana en 1988, derrotando al demócrata Michael Dukakis.

Ya en la Casa Blanca, la popularidad que logró gracias a la campaña militar en Oriente Medio —conocida como Tormenta del Desierto— se evaporó en el último tramo de su primer y único mandato por el bajo desempeño económico de su gestión, y perdió en su intento por reelegirse frente al demócrata Bill Clinton en las elecciones de 1992.

Sin embargo, en los últimos años se había convertido en una figura venerada en la política estadunidense. En 2005 se unió a Clinton para crear un fondo de apoyo a las víctimas del huracán Katrina y en 2011 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad que le confirió el presidente Barack Obama.

De acuerdo con la biografía publicada en el sitio oficial de la Casa Blanca, Bush se enlistó en las fuerzas armadas a los 18 años y voló en 58 misiones de combate durante la Segunda Guerra Mundial.

En enero de 1945 contrajo matrimonio con Barbara Pierce —quien murió en abril pasado a los 92 años— y tuvo seis hijos: George, Robin (quien murió de niño), John (conocido como Jeb), Neil, Marvin y Dorothy. Jeb Bush, quien gobernó el estado de Florida, contendió en las elecciones primarias del Partido Republicano en 2016

En el último tramo de su vida, Bush padre padeció Parkinson.

El presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter sus condolencias, en las que aseguró que se recordará a Bush por su devoción a la familia. Su antecesor, Barack Obama, tuiteó que Estados Unidos perdió a un patriota.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY

— Barack Obama (@BarackObama) 1 de diciembre de 2018