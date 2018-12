Los priistas no estarán de rodillas y levantarán la voz cuando sea necesario: René Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Previamente a la llegada de Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, el diputado priista René Juárez Cisneros subrayó que este es un tiempo de decidir entre la democracia y la dictadura, la inclusión y la exclusión, el respeto a la ley o la violación del estado de derecho, y el fortalecimiento de las instituciones, de dejar de pensar en la reelección y más en la nación.

El exlíder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) saludó la llegada de López Obrador a la presidencia de la República, pero aclaró que los priistas no estarán de rodillas y levantarán la voz cuando sea necesario con base en la razón.

El también exgobernador de Guerrero manifestó su respaldo a la decisión de no regresar las fuerzas armadas a los cuarteles, porque sin ellas, soltó, no se entendería la gobernabilidad, la seguridad y la estabilidad en México.

No obstante, rechazó que se “pervirtiera” el uso de las consultas populares y la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto en los terrenos del lago de Texcoco.

Juárez Cisneros hizo un reconocimiento a Enrique Peña Nieto, que en esos momentos llegaba a la Cámara de Diputados, y dijo que será la historia quien lo juzgue, y no la diatriba y la descalificación irresponsable de algunos impregnados por el rencor, el odio y la amargura.

El PRI, abundó, será una fuerza política congruente y defenderá los intereses populares. También rechazó que México sea un país de caudillos, y pidió no caer en la tentación del populismo, porque conlleva a la pobreza y la anarquía.

De acuerdo con el priista, el país no se gobierna con ocurrencias, arrebatos o caprichos, y subrayó una lista puntos que su partido defenderá: respeto a la Federación, no castigar a los estados y municipios en el presupuesto, no al avasallamiento de poderes, defender la autonomía de órganos autónomos, que la política social no sea incubadora de candidatos y la creación de un sistema educativo de calidad.

En medio de gritos encontrados entre priistas y morenistas, el político guerrerense sostuvo que después de la elección hay un país dividido, y pidió que se respeten todas las voces.

Lanzó: “En el PRI actuaremos sin mezquindad. No seremos dique ni estorbo para el nuevo gobierno. Queremos que tenga éxito, por el bien de México”.

En su turno, el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, subrayó que las mayorías políticas no deben estar en contra de la pluralidad en el Poder Legislativo, que no puede ser una oficina de trámite para los encargos del presidente.

Asimismo, manifestó su preocupación por lo que podría ser la restauración de un solo partido, y pugnó por la necesidad de tener contrapesos políticos para no dejar lugar a la concentración del poder en un solo partido y en el presidente López Obrador.

Finalmente, hizo un llamado a respetar el federalismo y los derechos humanos, y rechazó militarizar la seguridad pública, así como el autoritarismo.