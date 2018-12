La toma de posesión de López Obrador en diez frases

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Andrés Manuel López Obrador rindió protesta ante el Congreso de la Unión para convertirse en el presidente número 63 en la historia de México con un discurso de una hora con 22 minutos.

Entre las diez frases más emblemáticas pronunciadas por López Obrador se encuentran:

“Iniciamos hoy la cuarta transformación. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada. Se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México”.

“Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá se me emparejó un joven en bicicleta y me dijo: ‘Tú no tienes derecho a fallarnos’ y ese es el compromiso que tengo con el pueblo. No tengo derecho a fallarles”.

“Le agradezco sus atenciones, pero sobre todo no haber intervenido en las elecciones como lo hicieron antes. Valoramos que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo: muchas gracias licenciado Enrique Peña Nieto”.

“Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas, están pidiendo que bajen”.

“Mi honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Estoy preparado para no fallarle al pueblo”.

“A partir de ahora se llevará a cabo una transformación profunda y radical porque se acabará con la corrupción y la impunidad; se acabará con lo que impide el renacimiento de México”.

“En el terreno de la justicia, se pueden castigar los errores del pasado pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”.

“La privatización ha sido en México sinónimo de corrupción, casi siempre ha existido este mal en el país”.

“El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder económico del poder político. El gobierno no será un facilitador para el saqueo”.

“Vamos a gobernar para todos, pero vamos a dar preferencia a los vulnerables y los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres”.